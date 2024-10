Cassino – Paganese 1-0: si sblocca Gomez

Il Cassino supera di misura la Paganese nello scontro diretto, conquista la terza vittoria consecutiva senza subire reti e vola in solitaria al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Guidonia. Un pomeriggio di festa al Salveti con oltre 1500 spettatori presenti sugli spalti, ci sui quasi seicento provenienti dalla Campania. Grande correttezza sulle tribune in una giornata dove si è respirata aria da categoria superiore. Il tecnico Carcione sconta la sua ultima giornata di squalifica, in panchina c’è Fiorini. Lazazzera e Valente hanno recuperato e sono regolarmente in campo. Non ci sono novità nell’11 che ha vinto la settimana scorsa a Ladispoli. La Paganese allenata da Raffaele Esposito è ancora imbattuta e si presenta al Salveti forte della sua tradizione. Le due squadre sono ben messe in campo, si sente l’importanza del match e vere occasioni nella prima parte di gioco non arrivano. Il Cassino si propone con il classico 3-52, mentre i campani sono disposti sul rettangolo di gioco con un 3-4-2-1. Al minuto 36 il risultato potrebbe sbloccarsi. Gli azzurri usufruiscono di un calcio di rigore dopo un tocco di mano ad opera di Zugaro. Sul dischetto si presenta Abreu che angola troppo e la palla finisce sul fondo alla destra di Spurio che forse la sfiora anche. Passato il pericolo la squadra ospite prende coraggio e prima dell’intervallo si rende pericolosa con Faella che al momento di calciare a rete viene bloccato da Maciariello. Si va al riposo senza altri sussulti.

Nella ripresa il Cassino sblocca il risultato al minuto 58. Spurio si oppone a un destro di Raucci, la difesa salernitana pasticcia e Gomez da ottima posizione non sbaglia firmando la sua prima importante rete in maglia azzurra. In occasione del gol dopo un contrasto fortuito resta a terra Ianniello, sono momenti di paura in campo e sugli spalti. Il giocatore campano viene trasportato in ospedale ma per fortuna nulla di grave. Il gioco resta fermo per ben tredici minuti e alla fine se ne recupereranno diciassette. Intanto Raucci sfiora il raddoppio all’89’ mandando la palla a fil di palo. Stellato si oppone a Faella e salva il risultato, poi è ancora il Cassino a mancare il 2-0. Finisce con i giocatori azzurri a festeggiare sotto la tribuna laterale quella che è una vittoria fondamentale. Domenica prossima prima trasferta sarda.

CASSINO: Stellato, Raucci, Lazazzera, Cocorocchio, Herrera, Maciariello, Valente (89′ Onesto), Traditi (84′ Carnevale), Magliocchetti (89′ Islamaj), Abreu, Gomez (90′ Croce). A disposizione Lovecchio, Carcione, Caiazzo, Sbardella, Rossi. Allenatore Fiorini (Carcione squalificato).

PAGANESE: Spurio, Dicorato, Coratella, Mancino, Ianniello (70′ Langella), Montoro, Bucolo (88′ Fusco), Zugaro (85′ Dimasi), De Angelis, Esposito, Faella. A disposizione Cacciapuoti, De Feo, Ventura, Boccia, Del Gesso, Giamminelli. Allenatore Esposito.

Arbitro: Aloise di Voghera.

Marcatore: 58′ Gomez

Note: ammnoniti Dicorato, De Angelis, Di Masi. Spettatori 1500 circa.