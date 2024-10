Roma – Venezia 2-1: la domenica magica di Pisilli

La Roma di Juric vince ancora all’Olimpico, dopo aver rischiato di crollare contro il Venezia ben messo in campo da mister Di Francesco. I giallorossi rivedono una luce fortissima grazie a un figlio di Roma, Niccolò Pisilli, che nel finale trova il gol della vittoria e della liberazione, proprio quando all’Olimpico piovevano già i primi fischi. Così i giallorossi riescono a concludere l’operazione “sei punti in sette giorni” in campionato, dopo la vittoria di domenica scorsa con l’Udinese, regalandosi pure giorni di serenità prima dell’impegno di Europa League di giovedì prossimo con l’Elfsborg.

Juric rilancia Pellegrini sulla trequarti accanto a Soulé, lasciando come previsto in panchina Dybala (affaticamento al flessore dopo la gara d’Europa League con l’Athletic di giovedì scorso), mentre l’ex Di Francesco propone subito una difesa a cinque per contenere le annunciate fiammate della Roma. Ma a rendersi più pericolosi, a dir la verità, sono subito gli ospiti: già al 3’ Svilar deve compiere un intervento non facile in tuffo sul destro dal limite di Svoboda e al 10’ è Oristanio a impegnare a terra il portiere giallorosso dopo un’azione insistita. L’attaccante viene pure stoppato sul più bello 2’ dopo da Mancini al momento di calciare di nuovo in porta. La Roma ci mette qualche minuto per ingranare e, in coincidenza con la ripresa dei cori d’incitamento della Curva Sud (in silenzio per protesta nei confronti del club per i primi 15’), la proposta di gioco dal centrocampo in su si fa più continua. Pellegrini lascia partire un bel destro da piazzato che Joronen respinge con difficoltà e poi è ancora Oristanio, sempre efficace con le sue ripartenze, a servire al limite dell’area Pohjanpalo, su cui chiude in extremis Mancini.

Evidente la difficoltà dei giallorossi di fronte allo schieramento difensivo a cinque dei veneti, che andrebbe aggirato con un’azione più decisa degli esterni e con iniziative più incisive di Soulé libero di svariare su tutto il fronte. Al culmine degli sforzi, sono comunque gli ospiti a passare in vantaggio con merito al 43’, gelando l’Olimpico: azione prolungata di Busio che colpisce il palo più lontano con bel destro e sulla ribattuta Pohjanpolo è lesto ad insaccare. Appena un minuto dopo, la squadra di Di Francesco potrebbe pure raddoppiare, se Mancini non salvasse sulla linea sul tiro a colpo sicuro di Ellertsson.

La Roma cresce d’intensità nella ripresa, seppur con un gioco ancora discontinuo. Al 6’ ci prova Kone, poi è Pellegrini a sfiorare il palo alla sinistra di Joronen con un destro a giro. La Roma rischia di capitolare all’11′ quando Haps sugli sviluppi dell’ennesimo contropiede insacca, ma è l’assist-man Zampano a risultare in fuorigioco quando parte l’azione. Juric inserisce allora Baldanzi e Pisilli al posto di Mancini e Kone per ravvivare il centrocampo. Lo scatenato Oristanio va vicinissimo al gol del raddoppio al 15’: pronta la risposta di Svilar. I primi fischi dalle tribune pungono nell’orgoglio i padroni di casa, che producono un forcing prolungato che culmina con il gol dalla distanza dal 29’ di Cristante grazie a un tiro deviato da Busio. Di Francesco lancia nella mischia Andersen, Doumbia e Crnigoj per congelare il match, mentre la Roma spinge sull’acceleratore alla ricerca del sorpasso. E lo trova con tutto il pathos possibile grazie al giovane Pisilli, abile a correggere di testa in rete al 37’ il calcio d’angolo di Paredes. Nel momento più difficile, l’acuto del talento delle giovanili giallorosse rianima la squadra. Regalando tre punti d’oro in una giornata complicata ma per la Roma con il lieto fine.