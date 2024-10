Campus Eur – Unipomezia 1-4: Valle sugli scudi

L‘Unipomezia centra un altro grande successo in questo splendido avvio di stagione. La formazione di mister Casciotti sfodera una prova praticamente perfetta firmando un perentorio 4-1 ai danni del Campus Eur. Match che si accende immediatamente: al 2′ Corsetti trova il traversone sulla catena mancina e pesca capitan Valle che al volo fulmina l’estremo difensore avversario. Passano 4 minuti e arriva però l’immediato pareggio dei bianconeri firmato da Marini. Il pari non scompone la compagine di Casciotti e al 16′ il colpo di testa di Ribeiro, servito ancora da un cross dalla sinistra, vale il raddoppio rossoblù. Al 44′ Mortaroli, ammonito 5 minuti prima, commette un altro fallo da giallo e viene espulso, lasciando i suoi in 10 per tutto il secondo tempo. In vantaggio e con l’uomo in più, l’Unipomezia dilaga. A salire in cattedra è proprio capitan Valle che dopo appena tre minuti dall’inizio della ripresa insacca il gol del 3-1. Gli ospiti continuano comunque a carburare e al 26′ si vedono annullare, tra tanti dubbi, il 4-1 perché, secondo l’assistente, Lupi era oltre la linea. Ci sarà comunque tempo per il quarto gol che arriverà al 42′: disattenzione difensiva del Campus Eur che non si accorge della battuta corta del corner da parte di Delgado, il quale tocca per Piro che a sua volta riconsegna la sfera al numero 7, bravo ad aprire il destro e a trovare l’angolo lontano della porta difesa da Foschini. Finisce qui, con l’Unipomezia domina una gara praticamente mai in discussione e si presenta così nel migliore dei modi ad una trasferta insidiosa come sarà quella in casa del Gaeta.

CAMPUS EUR Foschini, Ilari (1’st Pompili), Paoloni (33’st Adduocchio), Visconti, Benedetti, Nespoli, Sperati (30’st Labbrozzi), Calveri, Mortaroli, Marini (43’st Acierno), Chimenti (41’st Lazazzera) PANCHINA Leacche, Petrungaro, Autiero, Fiocco ALLENATORE Di Rocco

UNIPOMEZIA Marcianò, Ambro, Bagaglini, Binaco (11’st Delgado), Bordi, Corsetti (10’st Lupi), Morelli, Ilari (18’st Piro), Ribeiro Dos Santos, Valle (21’st Seck Papa), Ippoliti (37’st Attili) PANCHINA Borghi, Guarino, Suffer, Villa ALLENATORE Casciotti

MARCATORI Valle 2’pt e 3’st (U), Marini 6’pt (C), Ribeiro Dos Santos 16’pt (U), Delgado 42’st (U)

ARBITRO Vicalvi di Frosinone

ASSISTENTI Giacomini di viterbo e Salvatori di Tivoli

NOTE Espulsi al 44’pt Mortaroli (C) per doppia ammonizione Ammoniti Corsetti, Nespoli, Mortaroli, Lupi, Sperati, Delgado Angoli 2-8 Fuorigioco 1-3 Rec. 1’pt – 2’st