Ostiamare: Under 15, Latini “Non accontentiamoci, dobbiamo dare sempre il massimo”

Quella dell’Under 15 di mister Latini è stata una partenza a razzo, i nostri biancoviola si sono infatti imposti per 3-0 sul Tor Di Quinto tra le mura dell’Anco Marzio. Queste le parole del tecnico dopo il successo:

“Partire con una vittoria ci permette di iniziare con entusiasmo anche durante la settimana. Quello che però mi è piaciuto maggiormente è stato l’atteggiamento, l’attenzione e la determinazione. Era ciò che chiedevamo ai ragazzi dall’inizio della preparazione ed è importante per fargli capire che se ci siamo con la testa possiamo fare bene”. Mister Latini si sofferma poi sul girone e sul percorso che ha in mente per i propri ragazzi: “Ogni girone porta le sue insidie, noi chiediamo di affrontare ogni partita e allenamento dando il massimo pensando al percorso che possiamo fare. Dove arriveremo dipenderà da come ci comporteremo noi. Vogliamo essere protagonisti del nostro cammino e quello che abbiamo messo domenica in campo è la base, solo con il desiderio di migliorarsi si può ambire a vincere”. Un inizio convincente ma che proietta i biancoviola già al prossimo incontro in casa della Fonte Meravigliosa: “Una squadra ostica che sfideremo in casa loro, sarà da affrontare con la giusta attenzione per capire quali saranno i punti dove potremo soffrire e quelli dove invece potremo far male. Abbiamo avuto modo di incontrarli in un’amichevole pre stagione e devo dire che sono un buon gruppo da non sottovalutare. Il nostro obiettivo è non sedersi sugli allori di quello che abbiamo fatto questa domenica e continuare a lavorare per dare il massimo”.

Ufficio Stampa Ostiamare