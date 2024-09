Orvietana – Ostiamare 3-1: il momentaneo pari è di Persichini

Trasferta sfortunata per l’Ostiamare che, in terra umbra, perde 3-1 contro l’Orvietana nonostante le tante opportunità prodotte soprattutto nel primo tempo. Gli ospiti partono forte e vanno subito vicinissimi al vantaggio, colpendo una traversa con Rasi di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La svolta della gara arriva però al 12′, quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore molto dubbio ai padroni di casa per un presunto fallo di mano che lascia tante perplessità. Ad incaricarsi della battuta dagli undici metri è Panattoni che trasforma con freddezza, portando così avanti l’Orvietana. I lidensi non si abbattono e sfiorano il pari due volte sull’asse Lazzeri-Persichini: sui cross del terzino destro, l’attaccante la prima volta spedisce fuori di un soffio di testa mentre la seconda tenta la rovesciata trovando la pronta risposta di Rossi. Lo stesso estremo difensore locale si rende protagonista di altre due grandi parate, rispettivamente su Ouali e su un tiro da fuori di Angiulli. La prima frazione si chiude dunque con la compagine guidata da Rizzolo avanti di una lunghezza, nonostante le diverse chance per i biancoviola che non meritavano di stare sotto. Nella ripresa, l’Ostiamare continua a premere ed agguanta il meritato pareggio grazie al centro di Persichini. Entriamo poi in un momento di stallo che dura fino al 22’, quando l’Orvietana rimette la testa avanti con Marchegiani, lesto a ribadire in rete una respinta di Morlupo aiutato dal palo. Passano poi poco più di dieci minuti ed i biancorossi trovano ancora la via del gol, con Congiu che fissa il definitivo punteggio sugli sviluppi di un corner.

ORVIETANA Rossi, Paletta, Caravaggi (45’st Martini), Ricci, Congiu, Berardi, Marchegiani (25’st Sforza), Manoni (25’st Quintero), Panattoni, Proia, Caon (41’st Vincenzi) PANCHINA Formiconi, Albani, Pelliccia, Cerquetelli, Amegnaglo ALLENATORE Rizzolo

OSTIAMARE Morlupo, Pinna, Ouali (18’st Perroni), Barlafante (13’st Di Francesco), Senesi, Lazzeri (47’st Peres), Rasi, Angiulli, Calvo (35’st Morano), Persichini, Mercuri (30’st Forte) PANCHINA Valori, Proietti, De Crescenzo, Checchi ALLENATORE Minincleri

MARCATORI Panattoni 12’pt rig. (OR), Persichini 10’st (OS), Marchegiani 22’st (OR), Congiu 33’st (OR)

ARBITRO Moretti di Cesena ASSISTENTI D’Ovidio di Pesaro e Serenellini di Ancona

NOTE Ammoniti Proia, Manoni, Ricci, Martini, Barlafante, Persichini