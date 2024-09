Anzio – Paganese 1-3: non basta il gol di Sirignano

L’Anzio cede il passo alla Paganese in una gara dai due volti, che alla fine ha premiato la maggiore esperienza degli ospiti.

La Partita- L’Anzio va incontro alla prima sconfitta stagionale contro l’ottima Paganese di mister Esposito, un team che ha i requisiti per puntare al vertice della classifica. La gara si era messa bene per i neroniani, capaci di trovare presto il vantaggio, probabilmente due episodi hanno cambiato l’inerzia della sfida: l’incrocio dei pali colpito da Costa e subito dopo l’infortunio di Cori, fino a quel momento molto prezioso in campo con un abile lavoro di sponda e di giocate con gli altri compagni di reparto. La cronaca del match fa registrare subito un sussulto al 3’: Costa viene liberato da un delizioso assist di Cori, solo davanti a Spurio si fa respingere la conclusione. E’ il preludio del goal che arriva al 13’: Di Mino semina il panico in area avversaria, sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente Sirignano impatta la sfera in modo perfetto e porta l’Anzio in vantaggio. Al 20’ sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi: cross tagliato di Bartolotta sul quale Cori si avventa di testa sfiorando l’incrocio dei pali. Al 25’ l’episodio che poteva cambiare volto alla gara: ancora uno splendido duetto Cori- Costa con quest’ultimo che sguscia via, rientra e poi sfodera un gran tiro che colpisce il palo interno. Dal possibile raddoppio biancoceleste si passa all’infortunio di Cori e poi al pareggio degli ospiti: al 26’ fulminea ripartenza di Zugaro, palla che filtra per Faella che sigla il pari con un comodo tap in. Al 44’ arriva addirittura il sorpasso dei campani: la retroguardia si fa infilare di nuovo in ripartenza, Faella è incontenibile nella corsa sulla fascia destra e fulmina Perna con un tiro sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa la gara perde di intensità a tutto vantaggio degli ospiti che riescono a contenere con sapienza gli assalti anziati. Al 18’ ci prova Di Mino sempre molto attivo con un tiro cross che impegna Spurio. Al 20’però la Paganese è molto pericolosa nel ribaltamento di fronte con le incursioni del solito Faella che libera Mancino al tiro, deviato con efficacia da Perna. Al 24’cala definitivamente il sipario al Bartolani di Cisterna con l’ennesima ripartenza campana, orchestrata ancora una volta da Faella che regala un assist perfetto per Montoro che deve solo spingere in rete. Nel finale di gara non accade più nulla, nel girone nessuno è riuscito a conquistare la vetta in solitaria, a dimostrazione che regna un discreto equilibrio. L’Anzio ora è atteso dalla trasferta sarda contro la Sarrabus Ogliastra.

ANZIO: Perna, Buatti, Maini (26’st Galati), Sirignano, Falasca (26’st Fusco), Bartolotta, Di Mino (28’st Mastrocola), Cori (30’pt Di Marino), Costa, Paglia, Bertucci. A disp: Testagrossa, Dolciami, Falconio, Bartolocci, De Maio. All: Guida.

PAGANESE: Spurio, Dicorato, Del Gesso, Coratella (43’st De Feo), Mancino (28’st Di Masi), Ianniello, Montoro, Zugaro (12’st Boccia), De Angelis (16’st Langella), Esposito, Faella (34’st Ferreria). A disp: Cacciapuoti, Salvatore, Ventura, Fusco. All: Esposito

Arbitro: Sig. Angelo di Marsala

MARCATORI: 13’pt Sirignano (A), 26’pt Faella (P), 44’pt Faella (P), 24’st Montoro (P).

NOTE: Ammoniti: Buatti (A), Di Mino (A), Fusco (A), Coratella (P), Ianniello (P), Montoro (P), Faella (P), Langella (P). Angoli: 5-4 Recupero: 2’pt, 5’st.