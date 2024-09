Calciolaziale compie 20 anni!

Magari è solo una coincidenza, ma calciolaziale.com spegnerà venti candeline proprio di domenica, quello che storicamente è sempre stato il giorno dedicato al pallone. L’8 settembre del 2004 andava online uno dei primissimi siti dedicati interamente al calcio della nostra regione.

Avevo conosciuto Paolo, Mario e Riccardo in quello stesso anno, di primavera quando il buon Maurizio Costanzo aveva lanciato un laboratorio digitale con una serie di progetti avvincenti di cui avevamo avuto la fortuna di far parte. Paolo Nardi, il più “anziano” del gruppo era il nostro tutor, aveva già diversi anni di esperienza in Tim, dove tutt’ora è una colonna, mentre io, Mario Di Stasio e Riccardo Roncoloni avevamo presentato progetti diversi tra loro ma che avevano catturato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Una cosa ci univa sicuramente, la passione per il calcio. Paolo romano e romanista, Mario e Riccardo di Manziana e anche loro giallorossi, io interista di Cassino. Da qualche anno, seguendo la passione di mio padre Domenico (decano dei giornalisti del Basso Lazio) e contemporaneamente agli studi in Scienze della Comunicazione, collaboravo come cronista al quotidiano La Provincia e facevo servizi per una tv regionale. Seguivo le gesta di squadre impegnate in serie C e D, dal Cassino all’Isola Liri, passando per Sora e Ferentino. A Paolo non passò inosservata questa cosa, come non potevamo far finta di niente davanti al fatto che sia Mario che Riccardo conoscessero le serie minori fino alla Terza Categoria, avendo vestito in quegli anni diverse maglie, su tutte quella della squadra del loro paese, appunto Manziana. A Paolo dunque venne l’idea, perché non creiamo un sito sul calcio della nostra regione sfruttando le nostre competenze? Paolo era quello in grado di progettare il sito, sapeva smanettare nel modo giusto ed era un grande appassionato di calcio. Io lavorando sul campo ed essendo già giornalista avrei avuto facilmente accesso alle notizie, Mario e Riccardo potevano dividersi tra news, partite e marketing. E così sul finire dell’estate del 2004 il progetto vide la luce. Decidemmo di chiamare il portale Calciolaziale e di scegliere come colore l’azzurro, scelta non facile quando nel team ci sono tre romanisti. Ancora oggi qualcuno pensa che calciolaziale sia un sito legato alla Lazio, in realtà si è sempre occupato di tutte le categorie dilettantistiche con una finestra sul professionismo e mondo giovanile.

In venti anni sono stati diversi i collaboratori che, incuriositi ci hanno dato fiducia, abbiamo seguito partite sui campi più polverosi, ma accreditati anche all’Olimpico, al Meazza e in tanti altri stadi prestigiosi. Siamo partiti quando non c’erano Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. C’eravamo noi e pochi altri. Nei primi dieci anni della nostra storia abbiamo offerto un servizio gratuito a tutti i nostri utenti con i risultati dei vari campionati, dalla D alla Prima Categoria. Non è stato facile ma a ripensarci oggi ne andiamo fieri. Ci siamo inventati delle rubriche anche divertenti, abbiamo dato spazio ai tifosi con l’invio di foto e striscioni, alcuni davvero esilaranti, aprendo anche una chat in tempi “preistorici”.

Per qualche anno ci siamo avvalsi della collaborazione di Max Cannalire, personaggio vulcanico ma sicuramente conoscitore del calcio locale come pochi. E con il fido Fulvio Ventura ci avevano dato una mano nel periodo in cui gli altri nostri impegni lavorativi non ci permettevano di tenere il giusto passo.

Poi abbiamo deciso di tornare ad essere la squadra storica e successivamente siamo rimasti in tre quando il buon Riccardo ha alzato bandiera bianca. Negli ultimi anni, sempre più presi dalle nostre vite e impegni, abbiamo rinunciato al discorso del weekend legato ai risultati. I tempi sono cambiati, sono arrivati portali strutturati e con una organizzazione importante. In tanti hanno mollato, alcuni sono arrivati quando i social hanno rivoluzionato il modo di aggiornarsi. Oggi Calciolaziale punta di più sull’approfondimento, sulle notizie legate al mercato e a commenti di tecnici, giocatori con un occhio di riguardo al calcio giovanile.

Il logo è sempre rimasto lo stesso, nonostante vari restyling che il sito ha avuto. Ma al logo no, non abbiamo mai rinunciato! Google news ci ha subito dato fiducia, non sono mancate le partnership importanti, come quella con la Banca Popolare del Cassinate e Neuromed.

Oggi il sottoscritto vive a Milano, Paolo nella sua Roma (uno dei suoi due figli, Federico, è nato l’8 settembre come calciolaziale) e Mario (che lavora in Unilever) a Manziana (la figlia Flaminia porta il nome di una squadra che fa parte del panorama calcistico regionale). Ognuno ha la sua vita, impegni, passioni ma una cosa è certa, oltre al nostro caro gruppo whatsapp, non c’è stato anno dove almeno una volta sia mancata una cena o un pranzo insieme, tra risate, idee e un pizzico di nostalgia, per quello che è stato e per quello che poteva essere. La foto di gruppo che potete vedere ci è stata scattata quasi venti anni fa. Non ci sono filtri, è volutamente lasciata così alla “bellezza” dell’epoca.

Questo articolo è stato scritto non per lodarci e dirci quanto siamo stati bravi e belli, ma solo perché quando un’idea si concretizza e raggiunge i venti anni di età, è bello poterla ricordare e andarne fieri…

Calciolaziale è vivo, lunga vita a Calciolaziale…

Antonio Tortolano

(direttore calciolaziale.com)