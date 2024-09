Cassino: colpo Herrera a centrocampo

Importante squillo di mercato da parte dell’ambizioso Cassino. Il club azzurro a quattro giorni dall’inizio del campionato piazza un colpo significativo ingaggiando Eric Orlando Quintero Herrera. Originario del Panama, classe 1992, Herrera è un centrocampista molto versatile, un po’ mezzala un po’ trequartista che tornerà molto utile nello scacchiere a disposizione del tecnico Carcione. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni per il giocatore panamense che in Italia ha debuttato con il Pordenone ma che poi ha scalato le categorie con l’Avellino, vincendo il campionato di C e debuttando nella serie cadetta. In Italia tanta serie C anche con le maglie di Paganese, Melfi, Lecce e Rimini. Per Herrera anche un’esperienza nel Partizan Tirana e alcune presenze in Europa League. Nelle ultime stagioni ha militato nel Fano, poi ha vinto il campionato di D con il Sorrento e nel passato campionato ha giocato ad Angri, sempre in D.

“Trattativa complicata – afferma il presidente Rossi – ma per l’ennesima volta vincente, Herrera ha sposato in pieno il nostro progetto e ci ha preferiti a tantissimi altri club, è rimasto colpito dal tecnico Carcione e dalle sue idee propositive e non ha esitato. Oggi portiamo a Cassino un talento puro di grande esperienza che sicuramente alimenterà ancor di più le nostre ambizioni”. Imperio Carcione ora può contare su una pedina di spessore in più e l’entusiasmo è alto in vista del debutto.

“Herrera – afferma l’allenatore di Piedimonte – non dobbiamo scoprirlo noi, le sue imprese parlano per lui, io di contro ringrazio la società per averci regalato l’ennesima pedina di spessore, Eric è un giocatore dalle ottime capacità tecniche e fisiche, si fa preferire nell’inventiva ma anche nella capacità di saper lottare in campo. Il nostro centrocampo già forte si arricchisce di altro talento”. Herrera è disponibile da subito e ieri si è allenato con i suoi nuovi compagni. Se Carcione lo riterrà opportuno potrà scendere in campo già nel match in programma domenica a Roma sul campo del Trastevere.

Dopo l’esaltante prestazione contro l’Avezzano ed il passaggio del turno di Coppa Italia, la squadra azzurra è pronta per questo nuovo campionato di serie D. Per il Cassino si tratta dell’ottava presenza consecutiva nel massimo torneo dilettantistico ed è la stagione dove l’asticella si è maggiormente alzata. Sono tante le aspettative dietro il club azzurro che domenica non potrà contare sugli squalificati Raucci, Mele e sull’infortunato Sbardella, che deve anche scontare un turno di stop. Possibili rientri per Islamaj e Valente. Anche il tecnico Carcione è squalificato e non potrà sedere in panchina. Sarà di fondamentale importanza partire con il piede giusto su un campo non facile ma gli azzurri saranno seguiti a Roma da un buon numero di tifosi.