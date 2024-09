Cassino – Avezzano 2-0: gli azzurri superano il turno di coppa Italia

Parte con il piede giusto il Cassino che nel suo primo impegno ufficiale della nuova stagione supera 2-0 l’Avezzano e supera il primo turno di coppa Italia. La squadra allenata da Imperio Carcione va a segno al tramonto del primo tempo con Abreu e la chiude nella ripresa con Magliocchetti. Pomeriggio molto caldo ma il Cassino ha mostrato un gioco interessante e un buon affiatamento, elementi che fanno ben sperare per il debutto in campionato previsto per domenica prossima a Roma con il Trastevere. Ieri si è giocato a porte chiuse e sarà lo stesso nella prima casalinga tra due domeniche con il Real Monterotondo.

Al match di coppa non hanno preso parte gli infortunati Sbardella, Valente e Islamaj che dovrebbero recuperare per l’impegno capitolino. Contro gli abruzzesi, che militano nel girone F della serie D e che domenica scorsa avevano eliminato il Sora, a sbloccare il match è stato in pieno recupero della prima frazione il portoghese Abreu. Assist di Carnevale, stop di petto e tiro al volo che si insacca alla sinistra del portiere marsicano. Nella ripresa al minuto 80, con gli ospiti in dieci per l’espulsione al 61′ di Passawe, arriva il raddoppio firmato da Magliocchetti, con un bella conclusione dal limite che si infila sotto la traversa.

CASSINO: Stellato, Raucci (95′ Croce), Lazzazera, Mele, Cocorocchio, Carnevale (78′ Onesto), Maciariello, Traditi, Gomez (85′ Bianchi), Magliocchetti (85′ Tullio), Abreu (78′ Rossi). A disposizione: Lovecchio, Carcione, Pagano, Caiazzo. Allenatore Carcione.

AVEZZANO: Zuccaro, De Lorenzo (64′ Menna), Vantaggiato (46′ Litteri), Luciani, Pensalfini, Bolo (70′ De Silvestro), Filippini, Passewe, Lombardi (70′ Ferrari), Mascella, Senese. A disposizione: Zamarion, Ferradino, Tonelli, Olivieri, Buono. Allenatore Pagliarini.

Arbitro: Maione di Ercolano.

Marcatori: 46′ pt Abreu, 80′ Magliocchetti.

Note: ammoniti Litteri, Menna. Espulso al 61′ Passawe per una gomitata a gioco fermo.