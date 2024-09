Frosinone – Juve Stabia 0-0: canarini ancora a secco di vittorie

Termina con un pareggio senza reti la sfida tra Frosinone e Juve Stabia: le squadre portano a casa un punto che muove la classifica soprattutto per i campani.

La sfida del “Benito Stirpe” regala poche emozioni, ma l’intensità del match causa tanti cartellini sia da una parte che dall’altra. Ad inizio ripresa arriva un rosso diretto per Cichella, per un intervento pericoloso direttamente sulla testa di F. Mussolini. Più tardi, nel corso della ripresa, arriva un’espulsione anche per la Juve Stabia, con Folino che entra in ritardo su Gelli e riceve la sua seconda ammonizione.

Il Frosinone sale a 3 punti in classifica, restando al 16esimo posto e i ciociari cercano ancora il loro primo successo. La Juve Stabia, invece, si trova in testa a 8 punti con il Pisa e lo Spezia.