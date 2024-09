Ostiamare: Minincleri “Ilvamaddalena avversario scorbutico ma siamo pronti”

L’Ostiamare si prepara all’esordio stagionale. I biancoviola affronteranno in Coppa Italia l’Ilvamaddalena per una sfida da dentro o fuori. Il tecnico lidense, Simone Minincleri vuole partire subito con il piede giusto forte anche dell’ottimo lavoro fin qui svolto dai suoi: “Finalmente si comincia, arriviamo al match dopo un ottimo periodo di preparazione. I ragazzi hanno lavorato in maniera ottimale, hanno risposto molto bene ad una preparazione dove i carichi di lavoro sono stati molto pesanti. Sono soddisfatto del lavoro svolto fin qui, siamo stati tante ore sul campo e abbiamo passato insieme tante ore a conoscerci perchè eravamo una squadra completamente nuova. Ora c’è grande curiosità già a partire dal match contro l’Ilvamaddalena”.

Il tecnico si concentra poi proprio sui prossimi avversari: “Mi aspetto una gara scorbutica. Li ho visti contro l’Olbia e loro fanno della fisicità una caratteristica importante e in più hanno dei giocatori bravi, capaci di ribaltare il gioco in qualsiasi momento. Hanno un’ottima struttura di gioco e perciò dovremo fare attenzione a degli avversari che avranno dei valori importanti”. Minincleri ha però catechizzato la sua squadra ed ha già ben chiaro in mente il piano di battaglia: “Ai miei ho chiesto di aggredire l’avversario fin da subito, di fare una gara gagliarda considerando che sarà una sfida dentro o fuori e perciò ci sarà anche da ragionare. Proveremo a tenere i ritmi più alti possibili, ma essendo questo un periodo dove fa molto caldo con il passare dei minuti la lucidità giusta potrebbe calare e quindi dovremo essere bravi anche a saper soffrire in determinati momenti”. Avversario ostico ma l’Ostiamare vuole subito mostrare i muscoli: “Ci avviciniamo alla gara con l’obiettivo di passare il turno e di proseguire nella competizione. E’ un obiettivo importante, andare avanti ti permette di mettere minuti nelle gambe e fare ulteriori test. Non sottovaluteremo certo l’Ilvamaddalena ma cercheremo di fare nostra la partita e passare il turno”. In chiusura l’allenatore biancoviola ripone grande fiducia anche nella spinta dei tifosi:

“I nostri sostenitori devono aspettarsi un gruppo di ragazzi appena arrivati a Ostia ma a cui ho detto subito di rispettare la maglia che indossano e i tifosi. Per farlo devono lavorare ogni giorno al 100%, i nostri tifosi possono dunque aspettarsi una squadra che lotta, che non si risparmierà, che cercherà di essere padrona del gioco. Noi metteremo tanto entusiasmo e spero di vedere perciò tanti tifosi sugli spalti pronti a sostenerci. Se riusciremo a creare questo binomio sono sicuro che insieme potremo toglierci grandi soddisfazioni”.