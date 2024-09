La Polisportiva Monti Prenestini svela il suo ambizioso progetto

Un progetto sociale e di inclusione, con una forte vocazione per il territorio circostante e l’ambizione di poter creare un qualcosa di unico. Oggi pomeriggio si è alzato il sipario sulla Polisportiva Monti Prenestini con la presentazione ufficiale del nuovo sodalizio presso la sala stampa dello stadio Luigi Ariola. Alla presenza della società al suo completo e delle Istituzioni dei paesi coinvolti, si è focalizzata l’attenzione sugli obiettivi di un progetto che vuole abbattere le rivalità e fare dell’unione la propria forza, mettendola al servizio dei ragazzi. Ad intervenire nella conferenza sono stati il presidente Franco Celletti ed i rappresentanti dei Comuni di Cave, San Vito Romano e Genazzano. Andando con ordine, ad aprire le danze è stato il numero uno della Polisportiva Monti Prenestini:

“L’idea è di creare un qualcosa di diverso – ha dichiarato Celletti – ma che comunque non snaturi le identità delle singole società. Creare una sola squadra deve rappresentare il connubio tra lo sport e l’aspetto sociale, vogliamo creare un’associazione che poi nel tempo possa crescere e offrire una grande opportunità ad un territorio potenzialmente vasto. Dovrà essere un motore per le altre associazioni sportive e sociali. E’ una bella sfida che crediamo possa funzionare. Sarà fondamentale coinvolgere più persone possibile e che ognuno faccia la sua piccola parte. Ci serve una mano da tutti. Far condividere un progetto del genere all’inizio sarà complicato, ognuno è legato al suo paese e alla sua storia, che comunque rimane e noi dobbiamo soltanto aggiungere qualcosa in più a ciò che già c’è”. Poi è stato il turno del Sindaco di Cave, Angelo Lupi: “Sta nascendo un progetto importante, è stato valutato tutto attentamente e con grande consapevolezza. La speranza è che anche altri paesi un domani sposino questa idea, anche se sarà una sfida difficile. La sinergia tra le amministrazioni pubbliche e le società diventerebbe motivo di orgoglio per un territorio molto più ampio superando le vecchie logiche provinciali. Deve essere un valore aggiunto. I presupposti per un qualcosa di importante ci sono tutti, sempre andando passo dopo passo. Il supporto da parte della città di Cave ci sarà. In bocca al lupo a tutti”. “Il progetto è ampio – ha affermato invece il delegato allo sport del Comune di San Vito, Elena Testa – E’ importantissimo che i giovani abbiamo un’area così sviluppata e che possano compiere una scelta valida. L’inclusone di tre paesi va ad ampliare il numero di ragazzi coinvolti, di giovani e persone che possono lavorare attorno a questo progetto”.

Concetti ribaditi anche dal Sindaco di Genazzano, Alessandro Cefalo: “Si sono uniti tre paesi amici che hanno una storia calcistica che ha superato un secolo. Il progetto è ambizioso, di rinnovamento e che va a stimolare le Istituzioni. La politica deve essere presente. Questo è uno sport che si rigenera, noi come Sindaci ci teniamo e ci crediamo. Queste attività disciplinano i giovani. Genazzano, Cave e San Vito ci saranno, faranno qualsiasi sforzo. Comunicheranno tra di loro e con i dirigenti della Polisportiva Monti Prenestini. Questo è il futuro”. Qualche battuta è arrivata anche dal primo tifoso della Polisportiva, Ariosto Pasquazi: “Questo è un progetto di inclusione e vogliamo che ne facciano parte più ragazzi possibile. Le amministrazioni devono aiutarci a capire chi ha più necessità e aiutarlo a partecipare. Attenzione massima sarà rivolta sulla scuola calcio per cui stiamo organizzando già delle attività e tornei molto importanti. L’aspetto che ci tengo a sottolineare è che lasceremo comunque una prima squadra a Genazzano così come resterà la Cavese in Prima Categoria per non snaturare il passato delle singole società. La Polisportiva Monti Prenestini sarà soprattutto il futuro di tanti ragazzi che poco na poco si abitueranno a questa nuova idea di fare sport. Punteremo molto anche su una rotazione dei programmi di allenamento, dei tecnici e delle strutture”. A margine della conferenza, il direttore generale Fabrizio Mineo si è espresso così: “La cosa più importante è apportare professionalità, dal magazziniere al presidente. E’ un progetto che riconosce tutti, soprattutto i giovani. Vogliamo riportare quello che negli ultimi anni in Italia si è un pò perso, anche in settori giovanili di società professionistiche. Innanzitutto il divertimento, insegnare ai ragazzi la disciplina e soprattutto a giocare a calcio con tecnici che insegnino prima di tutto questo e che non lavorino per se stessi”.

