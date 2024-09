Coppa Italia: Cynthialbalonga – Anzio 4-3 dcr

L’Anzio esce subito fuori di scena dalla Coppa Italia, al termine di una prestazione molto positiva.

LA PARTITA- L’Anzio abbandona in modo precoce la Coppa Italia, piegato solo ai calci di rigore dai castellani di mister Ferazzoli. Nel corso dei novanta minuti di gioco la formazione neroniana nonostante il fattore campo avverso ha giocato la partita a viso aperto e mantenendo a lungo il predominio territoriale, questo non è bastato però ad evitare l’eliminazione. Il rimpianto più grande per gli anziati si è registrato proprio sul filo di lana, quando in pieno recupero, oltre il novantesimo Costa ha centrato in pieno la traversa con un bolide fatto partire dall’ingresso dell’area avversaria. Il match comunque non ha offerto molte occasioni da rete: nella prima frazione di gioco, a fronte di un Anzio più intraprendente, i padroni di casa sono riusciti comunque a creare un paio di occasioni: al 15’D’Angelo ha spizzato di testa un cross perfetto di Pasqualoni con la sfera che è terminata a pochi centimetri dal palo difeso da Perna.

Nella ripresa ancora la Cynthialbalonga insidiosa con Manca che di testa non riesce a indirizzare bene un cross di Galazzini spedendo la palla alta a due passi dal portiere avversario, mentre nel finale è arrivata la clamorosa occasione targata Costa. Questione di pochi centimetri e sarebbe cambiata la storia del match perché quasi sicuramente l’Anzio avrebbe difeso l’uno a zero evitando la lotteria fatale dei calci di rigore. Dal dischetto sono stati fatali gli errori di Fusco e Di Marino, con Ingretolli freddo nella trasformazione del penalty decisivo, che ha proiettato i castellani al primo turno in programma domenica 1 settembre. L’Anzio esce dalla manifestazione a testa alta ed è già proiettato al campionato, che l’otto settembre la vedrà esordire sul campo della Lodigiani.

CYNTHIALBALONGA: Boschi, Pasqualoni, Cicioni, Bensaja, Tinti, Bellotti (26’st Riola), Manca, Nannini (19’st Simonetti), D’Angelo (19’st Ingretolli), Rinaldini, Galazzini. A disp: Iosa, Rossi, Terribili, Trevisone, Feri, Cotugno. All: Ferazzoli.

ANZIO: Perna,, Sirignano, Pompei, Maini (45’st Vellitri), Buatti, Falasca, Bartolotta (16’st Di Mino), Bertucci (41’st Bartolocci), Cori (16’st Di Marino), Costa, Paglia (30’st Fusco). A disp: Maiolatesi, Falconio, Tirocchi, Mastrocola. All: Guida

ARBITRO: Sig .Spagnoli di Tivoli

MARCATORI (Sequenza calci di rigore): Falasca (A) goal, Simonetti (C) goal, Costa (A) goal, Manca (C) goal, Fusco (A) parato, Bensaja (C) goal, Pompei (A) goal, Rinaldini (C) parato, Di Marino (A) parato, Ingretolli (C) goal.

NOTE: Ammoniti Cicioni, Bensaja, Ferazzoli, Simonetti, Pasqualoni, Falasca (A), Buatti (A), Di Marino (A). Angoli: 2-0. Recupero: 1’pt, 5’st.