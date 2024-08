Ostiamare: in difesa arriva Alessio Rasi

L’Ostiamare piazza un altro colpo da novanta in questa sessione di calciomercato. Arriva infatti all’Anco Marzio Alessio Rasi, reduce da un’annata da assoluto protagonista con la maglia del Campobasso, vincendo campionato e Poule Scudetto.

Il terzino sinistro classe ’99 non ci ha pensato su due volte a sposare con entusiasmo il progetto lidense: “Sicuramente le parole del mister e del direttore hanno influito fin da subito. Confrontandomi con loro ho capito la professionalità che c’è all’interno della società, sono riusciti a trasmettermi le giuste motivazioni e gli obiettivi al quale andremo incontro in questa stagione”. Rasi viene da una stagione ricca di vittorie e grandi soddisfazioni, tra cui anche il gol in finale Scudetto, ed è pronto a mettere tutto il suo bagaglio di esperienza a servizio della causa biancoviola: “Sicuramente vincere ti insegna tante cose, come la cura dei dettagli o quanto lo spogliatoio stesso sia importante in momenti di difficoltà e non. Io cercherò di portare tutto quello di cui ho fatto tesoro lo scorso anno e trasmetterlo ai miei nuovi compagni”. Il terzino è carico, non vede l’ora di indossare la maglia lidense e sentire tutto il calore del popolo di Ostia:

“Venendo da una stagione in cui i tifosi sono stati veramente il nostro dodicesimo uomo in campo, dico sicuramente che avere allo stadio il pubblico è quel qualcosa che ti spinge sempre a dare di più. L’Ostiamare ha una grande storia alle spalle e perciò dovremmo essere noi a riportare la gente allo stadio attraverso i risultati e creare entusiasmo partita dopo partita“.