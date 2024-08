Cassino: buone indicazioni dai primi test con Termoli e Venafro

Nella prime due vere amichevoli stagionali il Cassino allenato da Imperio Carcione ha pareggiato (1-1) al Salveti con il Termoli e vinto ieri pomeriggio a Venafro.

Contro la formazione adriatica, che sarà ai nastri di partenza della serie D ma nel girone F, e nella cui rosa figura l’ex Tribelli, gli azzurri hanno offerto buone trame di gioco con il 3-5-2 proposto dal tecnico di Piedimonte che ha mostrato cose interessanti. Il Cassino è passato in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete segnata dal portoghese Abreu ben imbeccato da Valente, su cui c’è molta curiosità. Solo nei secondi finali del match gli ospiti sono pervenuti al pareggio dopo aver fallito un calcio di rigore qualche minuto prima. Sarebbe più corretto parlare di grande intervento di Stellato, un portiere che nonostante i diciotto anni, è già di grande affidabilità e su cui hanno messo gli occhi diversi club. Bene il reparto arretrato composto da Cocorocchio, Lazazzera e Maciariello. A centrocampo con Mele hanno agito Magliocchetti e Traditi e sulle due fasce Raucci e Valente. In avanti il tandem composto da Abreu e Gomez. Nella ripresa sono poi entrati tutti i giocatori a disposizione, tranne gli altri due portieri. In tribuna tanti tifosi festanti, nonostante l’insolita pioggia, anche con rappresentanza ospite.

Ieri pomeriggio altro test amichevole, stavolta in Molise, sul campo del Venafro allenato da Corrado Urbano. L’esperto difensore Sbardella è stato tenuto ancora a riposo per i postumi di un leggero infortunio. Gli azzurri si sono imposti con un netto 0 – 4. Nella prima frazione sono andati a segno Abreu e Traditi, nella ripresa è arrivata la doppietta di Bianchi. Un ottimo test per Cocorocchio e compagni contro una formazione che milita in Eccellenza ma che punta a vincere il campionato e che annovera tra le proprie fila giocatori di categoria superiore come l’ex Ricamato. Intanto il calendario ha detto che il Cassino inizierà la sua avventura nel suo ottavo anno consecutivo in serie D, da Roma. Sarà il campo del Trastevere ad ospitare gli azzurri, il primo match interno con il Real Monterotondo e si giocherà a porte chiuse. Poi nuova trasferta a Roma contro l’Atletico Lodigiani e poi impegno casalingo con la Paganese. A causa delle squalifiche rimediate nella finale playoff con la Romana, i turni senza pubblico amico sono due. Il primo verrà scontato nella sfida di coppa Italia con la vincente tra Avezzano e Sora (1 settembre). Tra coppa e campionato Imperio Carcione dovrà saltare, sempre per squalifica, quattro impegni. Stesso destino per il centrocampista Mele mentre sono due le giornate a carico di Raucci. Dal mercato nei giorni scorsi è stato definito un nuovo arrivo che è già a disposizione del tecnico Carcione, anche se ha saltato per un lieve infortunio il match amichevole con il Termoli. Si tratta di Ciro Onesto, esterno sinistro offensivo, classe 2004. Nella passata stagione, sempre in serie D ma con la maglia del Gladiator, ha disputato trentuno partite mettendo a segno anche una rete. Un giocatore versatile che può giocare sia a destra che a sinistra. Cresciuto a Torino, ha avuto esperienze nel settore giovanile di Parma e Arezzo. Prima del Gladiator, ha indossato anche la maglia della Palmese.