Unipomezia: scuola calcio a Falconieri e Caramanica

L’Unipomezia è lieta di annunciare di aver affidato il ruolo di responsabile della scuola calcio a Saverio Caramanica e Massimo Falconieri, con l’obiettivo di ottimizzare la crescita dei giovani talenti. Entrambi hanno sposato con entusiasmo il progetto condividendo le idee della società, come evidenziato da Caramanica: “Dopo aver parlato con il vicepresidente Morelli ho deciso di accettare, perché ho trovato una persona spinta da una grande passione e che ha tante competenze e idee simili alle mie, oltre ad incarnare al meglio lo spirito dell’Unipomezia. Metterò a disposizione dei ragazzi le mie conoscenze e il massimo impegno. A fine anno tireremo le somme per analizzare quanto è stato fatto, concentrandoci sui lati positivi ma anche su ciò che si può migliorare. L’obiettivo è la crescita dei ragazzi, grazie all’importante collaborazione con la Coerver Coaching, e la speranza è che anche i più piccoli si leghino sentimentalmente alla società”. Concetti ribaditi anche da Falconieri: “Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me.

L’Unipomezia è un club d’élite e vogliamo dare a tutti la possibilità di crescere in un ambiente serio con ampi margini di miglioramento. L’anno scorso ho fatto un’ottima esperienza con la Lazio e tornare a Pomezia è stata una scelta di cuore visto che è la mia città. Darò il massimo e lavorerò sulla testa dei ragazzi, mettendoli nelle condizioni di affrontare ogni situazione. Proveremo a trasmettergli i valori dello sport, come il rispetto delle regole, senza dimenticare il divertimento. Lavoreremo anche sulle strutture, sistemando i campi adiacenti a quello principale. Creeremo una nuova tribuna accanto al campo di Calcio a 5 per permettere ai genitori di assistere alle gare dei più piccoli. Apriremo un bar e introdurremo servizi come la navetta e il nutrizionista. Avvieremo una collaborazione con un centro polispecialistico di Pomezia, che darà la possibilità ai nostri tesserati e alle loro famiglie di usufruire dei loro servizi con delle agevolazioni. Altre novità le sveleremo più avanti”.