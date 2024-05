Cassino: domenica i playoff portano a Nocera

Domenica prossima una grande sfida attende il Cassino. Gli azzurri per la seconda volta in questi sette anni consecutivi di serie D accedono ai playoff e nel primo turno, a partita unica, saranno di scena al San Francesco di Nocera Inferiore. La squadra allenata da Imperio Carcione dopo aver chiuso la stagione al quinto posto va ad affrontare colei che ha terminato la regular season alla seconda piazza grazie al successo di domenica scorsa con l’Ischia. Un incrocio ostica sia per la forza della formazione campana che per le ruggini scaturite nel match vinto a ritorno dagli azzurri in trasferta. In quell’occasione alcuni dirigenti e inservienti del club salernitano impedirono ai giocatori di festeggiare sotto la curva occupata dai sostenitori azzurri. Un clima di tensione inspiegabile visto che in campo la partita era scivolata via liscia con una netta affermazione di Cocorocchio e compagni e sugli spalti non c’erano state ruggini. La sfida è comunque aperta a qualsiasi risultato e la speranza è di poter accedere alla finale dove ad attendere gli azzurri sarebbe una tra Romana e Ischia. Il Cassino ha chiuso il campionato con una bella vittoria in Sardegna sul campo del Cos Sarrabus Ogliastra, già battuto all’andata. Protagonisti Abreu e D’Angelo con Bianchi che nel recupero ha fallito un rigore. Una bella prestazione dell’11 di Carcione che teneva in modo particolare a terminare con un successo dopo le ultime due prestazioni non eccezionali.

Il Cassino ha così ottenuto 58 punti, un ottimo bottino se si pensa che la maggior parte sono arrivati in trasferta. Gli azzurri hanno invece faticato tra le mura amiche dove è arrivata qualche sconfitta di troppo e pareggi con avversari abbordabili. La squadra ha confermato di avere la migliore difesa del girone G con appena 22 gol incassati. Un ottimo rendimento per la retroguardia che è anche tra le migliori dando uno sguardo agli altri raggruppamenti. Le difficoltà sono giunto con avversarie di bassa classifica. Un po’ di rammarico c’è se si pensa che il Cassino ha saputo battere la capolista Cavese sia all’andata che a ritorno, conquistato quattro punti con la Nocerina e sei con la Romana. Ma con le ultime sei della graduatoria, due retrocesse e quattro che disputeranno i playout, sono stati lasciati per strada ben venti punti. Peccato non aver mai vinto con le squadre che hanno lasciato questa categoria, infatti con Boreale e Budoni complessivamente sono arrivati quattro pareggi. Ma al di là di questi freddi numeri, quella terminata domenica è stata la migliore stagione per il Cassino dal suo ritorno in serie D. E domenica un gran numero di tifosi seguirà la squadra in Sardegna, dopo aver fatto sentire il sostegno anche nella lontana Sardegna.