Il Montespaccato si coccola Anello “L’esordio una grande emozione, un obiettivo raggiunto”

La classifica del Montespaccato è tornata a muoversi dopo la sfida interna contro l’Arezzo. La formazione azzurra è andata sotto nel primo tempo riuscendo poi a riequilibrare tutto nei secondi 45’ grazie al sigillo di Daniele Bosi che ha attestato il punteggio sull’1-1. É stata buona complessivamente la prova dell’undici di Mucciarelli, con un’altra nota positiva che riguarda certamente l’esordio con la prima squadra del giovane terzino destro, Andrea Anello. Queste le sue parole.

“Sicuramente è stata innanzitutto una grande emozione, sono finalmente riuscito a raggiungere questo primo obiettivo. Ero molto emozionato e teso ma penso di aver gestito bene queste due componenti per dare il mio contributo alla squadra. Riguardo alla partita, tutta la squadra era consapevole dell’importanza, per questo siamo entrati in campo molto concentrati. La prestazione secondo me è stata buona e come l’avevamo preparata, contro un avversario di ottimo livello. Anche essendo andati in svantaggio per un gol su una nostra disattenzione siamo stati ordinati e abbiamo trovato meritatamente il pareggio”. Il giovane difensore si sofferma poi sul suo rapporto con la maglia azzurra: “Sono arrivato tre stagioni fa al Montespaccato dopo un anno fermo per un grave infortunio, sono stato accolto subito benissimo dalla società che mi ha aiutato a rimettermi in campo. In questi tre anni ho compreso sempre di più le grandi ambizioni del club a cui spero di poter contribuire. Ritengo molto importante e di grande valore anche il progetto sociale che il presidente sta portando avanti da anni, per la società e per tutto il quartiere”.

Il giovane calciatore ha le idee chiare per il futuro: “Per prima cosa, quest’anno vorrei portare a termine il mio percorso di studi con il diploma di maturità scientifico, per poi valutare un percorso universitario. Sempre con un occhio alle possibilità che il calcio mi potrà offrire”.