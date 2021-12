Under 16 elite: De Rossi – Romulea 1-2

L’ormai ricorrente derby di San Giovanni non ha tradito le attese del folto pubblico che ha riempito parzialmente gli spalti del campo De Rossi, la cui capienza totale è frustrata dalle necessarie e ormai consolidate misure anti COVID.

I ragazzi in campo danno seguito alle aspettative della vigilia iniziando il match con con la giusta determinazione e concentrazione.

Passa subito in vantaggio la formazione di casa al 5′ con Giardini che raccoglie un invito al limite dell’area e con un preciso tiro di interno collo dal limite dell’area trafigge l’incolpevole estremo difensore ospite.

La partita viene quindi indirizzata verso il copione che ci si aspetta: Romulea che detiene il possesso palla nel tentativo di manovrare per aggirare la ben schierata difesa del De Rossi; padroni di casa che ribattono le azioni offensive ricorrendo costantemente alle ripartenze che però si perdono tra le maglie avversarie.

Ci pensa Aquilini al 30′ a riequilibrare le sorti dell’incontro, con un potente tiro scagliato da interno area dopo aver trovato il giusto pertugio al termine di una martellante azione da sinistra a destra e che trova sguarnito il fronte difensivo sinistro dei padroni di casa.

Si va così al riposo sul 1 a 1.

La seconda frazione di gioco riprende con lo stesso layout del primo tempo ma con il De Rossi che riesce a rendersi piu pericoloso in alcune occasioni senza però riuscire a realizzare. L’epilogo dell’incontro avviene nel finale della partita: su bel cross dalla destra che mette fuori causa il portiere, è la traversa salvare gli ospiti a porta vuota. Dal quasi vantaggio De Rossi, si passa in pochi minuti allo svantaggio per merito di Messe che su cross da destra, riceve all’interno dell’area piccola e trova l’angolo basso alla destra del portiere e che cristallizza il risultato fino al termine. Esultanza liberatoria per giovani atleti e i tifosi in trasferta e bottino pieno per la Romulea. A nulla vale il coraggioso arrembaggio finale dei padroni di casa che cercano il pareggio fino alla fine ma senza ottenere giusta ricompensa.

Partita molto tirata con il risultato sempre in bilico ma corretta e ben arbitrata. Punti pesanti per la Romulea, su un campo difficile come quello del De Rossi portati a casa con determinazione e fatica e che le permettono di mantenere il contatto con la testa del girone, considerando anche l’incontro da recuperare.

De Rossi che non cambia gli obiettivi di inizio stagione mantenendosi nel gruppo di centro classifica ma allontanandosi ulteriormente dalle posizioni di testa.

Alessandro Giannangeli