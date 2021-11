Under 16. Polisportiva De Rossi – Accademia Calcio Roma 0-4

La Polisportiva De Rossi ospita a San Giovanni l’accademia Calcio Roma in un tiepido pomeriggio dell’ultimo sabato di ottobre. La partita inizia a spron battuto non tradendo le aspettative del nutrito pubblico che gremisce gli spalti.

Attorno al 10′ il gioco viene interrotto per alcuni minuti a causa dell’ingresso in campo di un’autoambulanza intervenuta per soccorrere uno spettatore infortunatosi a seguito di una caduta dai gradini della tribuna. In serata arriveranno notizie rassicuranti per il malcapitato.

Alla ripresa dell’incontro la capolista valorizza la momentanea superiorità numerica (il Capitano Vendetti rimane alcuni minuti a bordo campo per ricevere le cure dei sanitari a seguito scontro di gioco) passando in vantaggio su azione di calcio d’angolo sfruttando un rimpallo su mischia in area piccola, con decisiva quanto involontaria deviazione di un difensore. 1-0 per gli ospiti. Esce Vendetti, entra Nicolò e si arriva alla fine del primo tempo senza ulteriori sussulti.

Parte la ripresa senza cambi ma con lo stesso tema tattico del primo tempo: ospiti più arrembanti che peró non trovano finalizzazione per merito di Del Vecchio, l’estremo difensore del De Rossi; squadra di casa che cerca di sfruttare le ripartenze, quasi sempre frenate dalla buona organizzazione di gioco dell’Accademia Calcio.

La superiorità degli ospiti si concretizza col raddoppio di Cellupica attraverso un tiro incrociato a mezza altezza su azione di calcio d’angolo ma su cui pesano vibranti proteste della difesa del De Rossi che lamenta un fallo in attacco.

La partita viene così indirizzata verso la vittoria esterna, con gli ospiti che arrotondano il risultato con il 4-0 finale per merito di Gulisano e Di Gianni.

Bottino pieno per l’Accademia Calcio che mantiene saldamente il comando della classifica in condivisione con la Romulea. Nulla cambia per il De Rossi che, nonostante la sconfitta, rimane al sesto posto non ma non più in condivisione con il Fonte Meravigliosa che si allontana di un punto per merito del pareggio con l’Atletico Torrenova.

Alessandro Giannangeli