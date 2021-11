In un bellissimo pomeriggio di sole si affrontano nello storico centro della borghesiana la Lodigiani e la Romulea. Le due squadre si affrontano a viso aperte ma il centrocampo e la difesa delle 2 squadre sono ben messe in campo e i portieri non corrono grossi pericoli.

Nel primo tempo infatti non si registrano particolari emozioni tranne un tiro di Falasca per la Lodigiani e un tiro ravvicinato di Messe per la Romulea. La partita si svolge prettamente a metà campo. Si chiude il primo tempo in parità.

Il secondo tempo è una fotocopia del primo. Si vede un tiro di poco al lato da parte della Lodigiani con Cicchetti e un colpo di testa di Di Fiore che scheggia il palo su punizione battuta da Sabatani. È il preludio all’episodio che segna la partita. La Romulea recupera palla nei minuti finali con De Angelis che si lancia sulla fascia smarcando 4 giocatori avversari e pennellando un cross millimetrico al centro dell’area dove si trova preciso e puntuale il bomber di via Farsalo. Gran colpo di testa di Di Fiore e palla in rete. Impietriti i tifosi della Lodigiani mentre i tifosi della compagine di San Giovanni tornano a casa a bottino pieno. Primo posto in classifica per la Romulea di Mister Francolini insieme all’Accademia Calcio Roma nel girone C conquistato sul difficile campo della Lodigiani.