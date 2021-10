Under 16 elite: Romulea-Tivoli 4-1

Terza giornata di campionato Under 16 Elite che vede di fronte Romulea e Tivoli. Dopo pochi minuti dal via, Sabbatani servito da Corrasco porta avanti i padroni di casa con un bel tiro da centro area. La partita sembra subito in discesa per la Romulea che però fa fatica a trovare il ritmo del gioco. Da segnalare una irresistibile discesa di Marini sulla fascia che purtroppo vede il palo respingere la sua conclusione e un tiro di poco sopra la traversa di Di Fiore. Scorre così tutto il primo tempo fino a quando l’arbitro fischia il rigore per Tivoli per un fallo commesso da De Maria. Il difensore si allunga palla e nel tentativo di recuperarla, in scivolata, prende palla e in seguito la gamba del difensore Proteste da parte dei giocatori della Romulea ma l’arbitro è irremovibile e conferma il rigore. Sul dischetto Felizzola, che porta il punteggio sull’1-1.

Rientro in campo della Romulea più convincente che con il raddoppio di Sabbatani, da posizione defilata, porta il risultato sul 2-1. Gli amaranto oro ora giocano bene, allargano il gioco sulle fasce e sempre dalle fasce arrivano gli altri 2 gol di Pola e di Di Fiore. Vittoria meritata della Romulea che sale al secondo posto in classifica mentre rimane a zero punti il Tivoli.

Redazione calciolaziale.com