Torres-Cassino 4-0: annullato nel primo tempo un gol regolare a Bernardini

Prima trasferta sarda della stagione e prima sconfitta in campionato per il Cassino che cede con un netto 4-0 alla Torres di Sassari.

Un risultato comunque troppo pesante per gli azzurri che hanno ben giocato nella prima frazione di gioco e che sono andati in svantaggio solo nei minuti finali. Poi prima dell’intervallo restano molti dubbi su un gol annullato per fuorigioco a Bernardini, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Una battuta d’arresto che comunque non cancella l’ottimo inizio di campionato della squadra di Grossi che è stata superata da una grande squadra che era partita per disputare un campionato di vertice ma che nelle prime due uscite aveva raccolto appena un punto senza realizzare nessuna rete. Al 13′ Scotto spreca il contropiede due contro uno facendosi respingere da Picascia il passaggio decisivo a Diakite. Fa peggio Rossi che al quarto d’ora riceve palla in area, la lascia rimbalzare e propone un tiro telefonato per Della Pietra. Gioco molto spezzettato dai falli. Sugli sviluppi di un corner azzurro, stoppa male in area Pinna, ma il tiro di Bernardini è debole. Costruisce bene la Torres al 39′ con Masala e Diakite che serve Scotto a sinistra in area, ma il tiro potente è leggermente alto. Il gol è nell’aria: Scotto da sinistra calibra quasi sul fondo opposto dove Samuele Pinna di testa mette in area piccola, irrompe Diakite e segna. Passa solo un minuto, punizione per il Cassino e colpo di testa vincente di Bernardini, ma il guardalinee ha la bandierina alzata: rete annullata. Le proteste di Bernardini portano solo al giallo per il centrocampista azzurro.

Il secondo tempo inizia con un lancio di Scotto da sinistra per Diakite che entra in area prova a liberarsi del difensore e poi calcia alto. Al 61′ Turchet serve Scotto che da sinistra cerca la conclusione bassa a girare: vola Della Pietra per salvare. Al 73′ su azione insistita della Torres palla che rimbalza in area, salta male un difensore azzurro che viene scavalcato, Diakite stoppa, si aggiusta la palla e raddoppia. Passano due minuti e Scotto viene atterrato appena dentro l’area: il capitano batte il rigore e trasforma spiazzando Della Pietra.

Nel finale assist di Scotto per il neoentrato Kujabi che tira a colpo sicuro ma sulla linea il Cassino si salva. Insiste la Torres e di testa Scotto sottoporta concede il bis. Domenica prossima gli azzurri tornano al Salveti per affrontare l’Ostiamare.

TORRES: Salvato; Rossi, Antonelli, Dametto, Turchet; S. Pinna, Bianchi, Masala (66′ Kujabi); Piredda (66′ Liai); Diakite (77′ Sabatini), Scotto (82′ De Martis). A disposizione: Garau, Ferrante, Pinna, Mukay, Murtas. Allenatore Greco.

CASSINO: Della Pietra, Tomassi (82′ Delicato), Cocorocchio, Picascia; Raucci, Bernardini (78′ Orlando), Conte, Mazzaroppi (57′ Oi), Della Corte; Galesio, Cavaliere (70′ Di Iorio). A disposizione: Papa, Valentino, Lombardo. Allenatore Grossi.

Arbitro: Frosi di Treviglio.

Marcatori: 43′ e 73′ Diakite, 75′ Scotto (rig.), 90′ Scotto