Aprilia-Afragolese 1-0: decide Falasca nel finale

Bella vittoria dell’Aprilia di Galluzzo che sconfigge l’Afragolese nel finale e conquista altri tre punti importantissimi. In un minuto subito Aprilia pericolosa in avanti con Succi ed Afragolese che risponde con Celiento su assist di Longo mettendo però a lato. Al 2’ grande occasione per l’Aprilia con Falasca che, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra di Santarelli, chiama Romano ad una grande respinta bassa. Al 6’ Njambe dopo un’ottima accelerazione di Succi ci prova ma trova ancora Romano pronto a respingere.

Al 10’ recupera palla e parte palla al piede Succi che si libera al tiro, blocca però facilmente Romano. Al 16’ Cruz libera bene al tiro De Crescenzo che calcia di poco alto sopra la traversa. Al 26’ De Crescenzo, servito da Cruz, sfiora nuovamente il vantaggio con Romano che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Santarelli con un tiro cross sfiora la traversa. Al 29’ altra nitida occasione da gol per l’Aprilia con la conclusione di Succi che trova Di Girolamo che riesce ad intercettare all’ultimo momento. Al 38’ palla in profondità per Esposito che viene chiuso all’ultimo da un’ottima chiusura di Mannucci. La prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate. Nella ripresa al 4’ ci prova Celiento che di sinistro mette di poco a lato con una buona conclusione dai 25 metri. Al 15’ Santarelli dai 30 metri chiama nuovamente a Romano ad un grande intervento in calcio d’angolo.

Al 16’ calcio d’angolo di Falasca, Mannucci di poco a lato. Al 21’ Bernardini dalla sinistra, Cruz non ci arriva di un soffio. Un minuto più tardi ancora Cruz pericoloso, respinge con i piedi Romano. Al 23’ Forte colpisce con le mani in area su un cross dalla destra ma l’arbitro lascia correre senza accorgersi del tocco irregolare del difensore ospite. Al 33’ Njambe su assist di Santarelli tira di prima intenzione e colpisce un’incredibile traversa su cui Romano non avrebbe potuto nulla. Al 45’ Pollace si libera bene al limite, serve Njambe che mette alto sopra la traversa. Al 46’ l’Aprilia passa in vantaggio con una grande conclusione di Falasca che, su velo di De Crescenzo, batte Romano per la rete dell’1-0 proprio nel finale. Al quinto minuto di recupero scontro di gioco con Njambe che viene espulso dal direttore di gara. Non accade più nulla e l’Aprilia esce vittoriosa dal Quinto Ricci salendo a quota 7 punti in tre gare di campionato.

APRILIA Salvati, De Francesco, Succi, Pollace, Falasca, Bernardini (29’st Bianchi), Cruz, Njambe, Santarelli, Corelli, Mannucci PANCHINA Zappalà, Rosania, Pezone, Battisti, Mbaye, Santi, Piromalli, Talamonti ALLENATORE Galluzzo

AFRAGOLESE Romano, Galletta (35’st Cordato), Liccardo, Di Girolamo, Esposito (29’st Tarascio), Longo (20’st Liguori), Celiento (41’st Cassandro), De Rosa, Silvestro (20’st Sorgente), Forte, Micillo PANCHINA Mariano, Suraci, Senese, Romeo ALLENATORE Fabiano

MARCATORE Falasca 46’st (A)

ARBITRO Muccignato di Pordenone

ASSISTENTI Laconi di Cagliari, Spizuoco di Cagliari

NOTE – Espulso 50’st Njambe (A) per condotta violenta Ammoniti Di Girolamo, Mannucci Rec 2’pt, 5’st