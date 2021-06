Agnonese – Aprilia 2-4: vittoria in rimonta per l’11 di Galluzzo

Grande rimonta dell’Aprilia che ribalta il doppio svantaggio iniziale e passa con un poker in casa dell’Agnonese. Al 4’ Sapone serve perfettamente in profondità Tankulic che salta Salvati in uscita e deposita in rete per il vantaggio dei padroni di casa. All’8’ l’Aprilia prova subito a reagire: Bosi allarga sulla destra per Aglietti, cross in mezzo che viene allontanato dalla retroguardia dell’Agnonese. Al 13’ altra buona trama della formazione di Galluzzo con Succi che allarga per Aglietti, cross di prima in mezzo dove esce in presa alta Caputo. Al 15’ Succi in profondità per Martinelli ma il pallone arriva direttamente a Caputo.

L’Aprilia continua a produrre gioco senza però creare grandi pericoli ai padroni di casa: al 16’ ci prova Bosi senza però successo. Al 18’ l’Olympia Agnonese prova a ripartire velocemente in contropiede con Amaya che guadagna un calcio di punizione dai 30 metri che si spegne poi tra le braccia di Salvati. Al 21’ il raddoppio dei padroni di casa con Sapone che, servito al termine di un’ottima trama rapida offensiva dell’Agnonese, batte con freddezza in diagonale l’estremo difensore ospite. Al 24’ bolide di Di Lollo direttamente su calcio di punizione, respinge con i pugni Salvati. Al 30’ azione d’attacco per l’Aprilia sull’asse Bosi-Succi che si conclude con un nulla di fatto. Al 32’ Aprilia pericolosa in avanti con Vasco, conclusione dal limite che termina alta sopra la traversa. Al 37’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, ci prova da distanza ravvicinata dopo una mischia Battisti ma blocca Caputo. Al 39’ altra occasione per l’Aprilia con Bosi che, dall’interno dell’area, calcia debolmente. Al 44’ punizione di Vasco dalla lunga distanza che termina direttamente tra le braccia di Caputo. La prima frazione di gioco si chiude dopo un minuto di recupero con l’Olympia Agnonese in doppio vantaggio. La ripresa si apre subito con una sostituzione in casa Aprilia: fuori Martinelli, dentro Bernardini. Al

3’ ci prova dalla lunga distanza Amaya, destro a lato. Al 4’ ancora padroni di casa pericolosi con l’apertura per Amaya, cross teso in mezzo su cui interviene Salvati. Al 6’ Vasco, servito da Bosi, realizza un gol straordinario con un perfetto destro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La partita inizia ad incattivirsi ed i padroni di casa restano in 10 per il rosso diretto comminato a Peijc per un brutto fallo di gioco a centrocampo. Al 25’ Aprilia ad un passo dal pareggio con Bernardini che si libera bene in area e, a tu per tu con l’estremo difensore locale, trova l’ottima risposta in corner di Caputo. L’Aprilia continua a spingere alla ricerca del pari, l’Olympia Agnonese è tutta rintanata nella propria metà campo. Al 28’ Bianchi allarga per Succi, cross in mezzo per Bosi che di testa mette alto sopra la traversa. Al 30’ palla in area per Vasco, cross basso in mezzo per Caputo che blocca in presa bassa. Al 32’ ottima iniziativa personale di Bosi che viene fermato fallosamente al limite dell’area: sul punto di battuta si porta Lorenzo Vasco che disegna una traiettoria perfetta che si insacca sotto l’incrocio dei pali per il 2-2. Doppietta personale e gol numero 9 in stagione per il centrocampista classe 1997. Al 41’ Bosi si rende protagonista di una splendida serpentina in area e viene fermato fallosamente in area di rigore con l’arbitro che non ha dubbi ed assegna il calcio di rigore all’Aprilia. Dal dischetto va lo specialista Lorenzo Vasco che trasforma con freddezza firmando il 3-2 dell’Aprilia: tripletta personale e gol numero 10 in stagione per il centrocampista che va in doppia cifra. Al 47’ Bianchi serve in profondità Sansotta che completa la rimonta dell’Aprilia segnando la rete del definitivo 4-2 della formazione di Galluzzo battendo Caputo in uscita.

OLYMPIA AGNONESE Caputo, Tinti, Litterio, Peijc, Di Lollo, La Macchia (31’pt Nikolopoulos), Amaya (37’st Vespa), Troiano, Sapone (12’st Carnevale), Tankulic (20’st Sbordone), Bartoli PANCHINA Esposito, Piovani, Barbato, Di Ciocco, D’Ercole ALLENATORE Di Rosa

APRILIA Salvati, Succi, Sossai (39’st Mannucci), Vasco, Bosi, Pezone (29’st Lapenna), Battisti, Calisto, Aglietti (12’st Sansotta), Martinelli (1’st Bernardini), Bianchi PANCHINA Prudente, Amore, Corelli, Franchelli, Mannucci, Ruggieri ALLENATORE Galluzzo

MARCATORI Tankulic 4’pt (O), Sapone 21’pt (O), Vasco 6’st, 33’st, 41’st su rig. (A), Sansotta 47’st (A)

ARBITRO Bonci di Pesaro

ASSISTENTI Anile di Acireale, Scribani di Agrigento

NOTE – Espulso 10’st Peijc (O) per grave fallo di gioco Ammoniti Sapone, Nikolopoulos, Sossai, Tinti, Litterio, Carnevale, Succi, Vasco Rec 1’pt, 4’st