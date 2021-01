Cassino – Savoia 1-1: in rete Manzo e Carcione

In una domenica fredda e piovosa finisce in parità la sfida giocata allo stadio Salveti tra Cassino e Savoia. Gli azzurri conquistano un buon punto contro una delle squadre accreditate per il salto di categoria e non manca il rammarico per una clamorosa traversa centrata da Ricamato nei minuti finali.

Il tecnico Grossi deve rinunciare a Tomassi e Darboe. A guidare la formazione di Torre Annunziata c’è Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli. Nella prima parte di gara il match è molto equilibrato, ma poco prima della mezz’ora gli oplontini trovano la rete del vantaggio. Punizione battuta dalla sinistra, batti e ribatti in area con una prima conclusione di Poziello e la successiva, vincente di Manzo. Il destro del giocatore campano non lascia scampo a Del Giudice che si butta alla sua sinistra ma non può arrivarci. Il Cassino incassa la rete ma non si demoralizza e anzi prova subito a trovare la rete del pari. E al minuto 38 il direttore di gara fischia un calcio di rigore per gli azzurri. Ingenuo fallo di mano di De Rosa e inevitabile la decisione del fischietto piemontese. Dal dischetto il capitano Carcione non sbaglia firmando la rete dell’1-1. Per il centrocampista di Piedimonte seconda rete consecutiva dagli undici metri dopo quella messa a segno la settimana precedente ad Angri. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di parità.

Nella ripresa al 56′ Del Giudice si supera su una gran borra di D’Ancora. Per il Cassino ci prova Picascia ma Esposito blocca con sicurezza. Il Savoia resta in inferiorità numerica al 66′ per il secondo giallo rimediato dal giovane Kouadio che protesta con troppa veemenza e termina anzitempo la sua gara. All’87’ il Cassino ha la grande chance per vincere la partita con Ricamato che lascia partire un gran tiro dai 20 metri che centra l’incrocio dei pali. Davvero sfortunato il centorcampista azzurro, non nuovo a queste prodezze. E nei minuti di recupero la squadra di Grossi rischia di capitolare ma deve dire grazie a Del Giudice, davvero decisivo. Il giovane portiere cassinate prima compie un autentico miracolo su Gennaro Esposito e poi ancora no a Poziello. Continua la crescita di Del Giudice che dimostra sempre di più grande affidabilità. Termina dunque in parità il match del Salveti e con questo punto il Cassino sale a quota 15 in classifica.

CASSINO: Del Giudice, Cocorocchio, Miranda, Picascia, Carcione, Orlando (92’ Ginevrino), Lucchese, Ricamato, Tribelli, Vitiello (79’ Calcagni), Giglio. A disposizione Della Pietra, Gagliardo, Colacicco, Miele, Raucci, Lombardo, Del Vecchio. Allenatore Grossi.

SAVOIA: Esposito, D’Ancora, Orlando (72’ Cipolletta), Correnti, De Rosa, Manzo, Riccio (74’ Boccioletti), Melillo (46’ Fornito 94’ Nespoli), Kouadio, Kyeremateng (81’ G. Esposito), Poziello. A disposizione:Cannizzaro, Sorrentino, Stallone, Kacorri. Allenatore Aronica.

Arbitro: Andeng Tona Mbei di Cuneo.

Marcatori: 29’ Manzo, 38’ Carcione (rig).

Note: espulso Kouadio al 66’ per doppia ammonizione.