U15 – Trastevere – Isola Liri 2-0

Al Trastevere Stadium va in scena la prima partita di campionato tra la squadra del quartiere e la matricola Isola Liri. E’ da marzo che non si gioca una partita ufficiale e l’emozione tra i ragazzi si fa sentire.

Parte forte il Trastevere che dopo 4’ ha una buona occasione con un tiro dal limite di Nardi che lambisce il palo alla sinistra del portiere. Buona le trama di gioco della squadra di casa che però non riesce a concretizzare la mole di gioco sviluppata. Il forcing comincia a produrre qualche risultato verso la mezzora con un bel tiro di Canti di poco alto, con un bel sinistro rasoterra di Nardi finito fuori ed una conclusione di Capurso alta. E’ al 35’ che il risultato si sblocca, con un calcio di rigore fischiato dall’arbitro per un fallo su Chiadroni. Dal dischetto non sbaglia Cervellini. Il primo tempo si chiude con una bella occasione dell’Isola Liri, con l’attaccante che in bello stile si libera del difensore e spara forte su Bacchi, bravo a rimanere in piedi e respingere il tiro.

Nella ripresa non cambia lo spartito dell’incontro, con il Trastevere che gioca nella metà campo avversaria e l’Isola Liri che prova a ripartire in contropiede. Al 10’ del secondo tempo è la squadra di casa a raddoppiare con un gran tiro di Canti da fuori area che finisce sul palo interno alla destra del portiere ed entra in rete.

La partita viene sospesa per qualche minuto intorno al 25’ del secondo tempo per un infortunio dell’arbitro. Alla ripresa l’Isola Liri prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria con una buona manovra, senza tuttavia rendersi pericoloso. Da segnalare una bella rovesciata di Chiadroni fuori di poco. Nel finale di partita lo stesso attaccante del Trastevere viene espulso.

La partita termina con il risultato di 2-0 per il Trastevere, autore di una buona prova. L’Isola Liri alla prima in elite può comunque tornare a casa contento di aver disputato una buona partita. Una squadra organizzata che nel corso del campionato saprà farsi valere. Per quanto riguarda la squadra di casa, partita con lo scopo di far crescere i ragazzi, capirà strada facendo quali obiettivi potrà raggiungere. Nell’immediato si vede già la mano di Mister Centomani.