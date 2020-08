Cassino: in difesa firma Marco Picascia

Nuovo arrivo in casa Cassino. La società azzurra ha messo a segno un colpo nel reparto difensivo. Sarà presto a disposizione del tecnico Grossi Marco Picascia, classe ’94, in arrivo dal Rimini. Il difensore nato a Mugnano di Napoli, nell’ultima stagione ha vestito la casacca del club romagnolo per 18 volte nel campionato di serie C. Nonostante i 26 anni, Picascia vanta già importanti esperienze in giro per l’Italia tra C e D.

Significative anche le 26 presenze di due anni fa a Pomigliano, ma sono tante le società di rilievo dove si è messo in evidenza. Tra queste Cavese, Foggia, Tuttocuoio. Laterale sinistro, può giocare anche nel ruolo di centrale. Nonostante i 175 cm di altezza, è dotato di una notevole elevazione. Picascia è un giocatore duttile che sicuramente rappresenterà un’arma in più per Sandro Grossi.

Soddisfatto mister Grossi: “Era quello che desideravo e ringrazio la società per avermi accontentato, era necessario un profilo con carisma e qualità, mancino naturale fa proprio al caso nostro”.

Il vice presidente Andrea Balsamo è raggiante: “Con il presidente Rossi abbiamo valutato e colloquiato con tanti

calciatori professionisti, Marco Picascia è quello più vicino alle caratteristiche auspicate dal mister, abbiamo atteso il tempo necessario e utile ad inserire in rosa una pedina di rilievo in perfetto accordo con tecnico e società.”

La società è sempre a lavoro per completare l’organico, manca all’appello un attaccante e ci sono diverse trattative avviate. Il 5 agosto inizieranno i test fisici in sede, poi dal 10 agosto via al ritiro che si svolgerà sempre a Cassino.