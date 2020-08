Aprilia: in attacco firma Jordan Ouedraogo

L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’attaccante francese classe 1997 Jordan Ouedraogo. Il 22enne proveniente dal Panakrotiriakos (Serie B greca) ha collezionato diverse esperienze in Grecia con le maglie di Eolikos Mytilinis, AO Episkopi Rethymnou e Diagoras Agias Paraskevis ed ha militato anche con l’U19 del Marsiglia in Francia.

Questo il commento del dg Marco Biancolatte dopo l’ufficialità: “Si tratta di un attaccante esterno di piede destro con facilità di corsa, dribbling e propensione al gol. Si sacrifica per la squadra in fase difensiva e la considero un’ottima operazione. Potremo contare su Un giocatore giovane con esperienze di campionati importanti già alle spalle, ci ha convinto tutti da subito”.

Soddisfatto della sua scelta l’attaccante francese Ouedraogo: “Vengo ad Aprilia perché mi piace il progetto della squadra e sono entusiasta di arrivare in Italia perché è uno dei migliori Paesi per il calcio. Voglio migliorare ed imparare qui, sono felice di aver firmato e ringrazio il Presidente e tutto lo staff”.