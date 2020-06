Aprilia: Massarelli è il nuovo allenatore degli U14

Continua la programmazione per la prossima stagione in casa dell’Aprilia. Il nuovo allenatore degli U.14 sarà Massarelli. “Cercherò di fare il massimo e di ottenere tutto quello che è possibile in positivo da questa nuova avventura. Sarà molto importante la gestione del gruppo e la libera espressione dei ragazzi: a quest’età è necessario dar loro fiducia, non pressarli e correggerli quando necessario ma con determinati modi. Tutti possono sbagliare, la fantasia deve essere al primo posto in una categoria come l’Under 14 in cui bisogna riprendere a giocare divertendosi senza avere troppe pressioni.

Il calcio è anche espressione di libertà e quando si instaura un rapporto con la squadra è importante anche saper alleggerire le sedute di allenamento per rendere al meglio”.