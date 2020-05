Setteville: il direttore tecnico Vulpiani conferma le panchine per la prossima stagione

Dopo l’annuncio del presidente Donato Olivieri, che ha ufficializzato la volontà del Setteville di chiedere il ripescaggio della prima squadra in Promozione e dell’Under 19 in Elite, la società tiburtina prosegue a ritmo serrato i lavori per l’organizzazione della prossima stagione. Nelle ultime ore la dirigenza si è riunita per un confronto sul futuro tecnico delle categorie:

“La volontà è quella di confermare in blocco tutti gli allenatori, che molto bene si sono comportati quest’anno – spiega il direttore tecnico Fabio Vulpiani – La prima squadra resterà nella mani di mister Di Vico che, in caso di salto di categoria, dovrà lasciare la guida dell’Under 19. Anche Mister Mobrici resterà sulla panchina dei 2004, mentre qualche cambiamento potrebbe avvenire nelle restanti squadre, con i tecnici che, confermati, potrebbero cambiare le rispettive categorie”.

Un progetto ambizioso, così come ambiziosa è la società di via Carunchio, che sta analizzando la situazione per capire se ci sarà la possibilità di tornare presto in campo: “Guardando ai prossimi giorni, stiamo valutando di permettere alla prima squadra e, nel caso, anche all’Under 19 di ritrovarsi in campo per allenarsi. Naturalmente dovremo verificare tutte le procedure necessarie e le direttive del governo. Valuteremo la fattibilità e con la supervisione della società, cercheremo di compiere questo ulteriore sforzo”.