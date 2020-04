Campus Eur: Di Marzio “Ragazzi tenete duro”

In casa Campus Eur c’è chi guarda dritto al futuro ma senza dimenticarsi di un recente passato che ha regalato non poche soddisfazioni. E’ il caso di Daniele Di Marzio, tecnico dell’Under 14 bianconera:

“La stagione, fino a quando abbiamo potuto allenarci, è stata a dir poco meravigliosa. Mi ritengo fortunato ad aver avuto la possibilità di allenare un gruppo di ragazzi fantastici che – continua poi il tecnico – anche grazie al lavoro di uno staff incredibile che mi ha aiutato davvero tanto hanno fatto davvero bene come il campo ha dimostrato”. L’ allenatore però si concentra soprattutto sul presente:

“Con i ragazzi ci sentiamo settimanalmente, assieme al preparatore mandiamo loro un programma di allenamenti sempre nuovi che possano svolgere anche stando dentro casa”. In chiusura Di Marzio ci tiene a lanciare un messaggio ai ragazzi del Campus Eur ma non solo: “Dico loro di tenere duro, di avere pazienza e di stringere i denti e rispettare le regole restando dentro casa. Solo così possiamo sperare che tutto si risolva nel più breve tempo possibile per poi poter tornare finalmente in campo”.