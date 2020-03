Empire Sport Academy, il presidente Gabriele “Mi auguro che questo clima resti anche in futuro”

Ormai da giorni il Paese si è fermato per fronteggiare uno delle emergenze più violente ed improvvise che abbiano mai caratterizzato i tempi moderni. Il Covid-19 ha fermato tutto, dal lavoro allo sport passando per ogni aspetto della quotidianità di ognuno di noi. Restare a casa è una forzatura, ma è anche un obbligo morale e civile che abbiamo nei confronti gli uni degli altri e così le nostre giornate si rimodellano a seconda di questa innaturale esigenza.

Anche l’Empire si è fermata, lasciando a casa tanti giovani atleti che da questa situazione dovranno trarre la forza per ripartire con nuove certezze, se non sportive quantomeno umane, come auspica il presidente del club biancoverde Daniele Gabriele, che sveste i panni del dirigente sportivo e indossa quelli più comuni del cittadino, partendo da un concetto basilare “Mi auguro che questo clima di grande solidarietà rimanga dentro di noi anche in futuro, altrimenti avremmo perso due volte. Questa è davvero una situazione molto complicata che ci ha colto tutti alla sprovvista e per quanto ogni tanto qualcuno ci possa scherzare sopra dobbiamo prestarle la massima attenzione. Per un paese come il nostro è una grande prova di forza, in cui tutti dobbiamo dimostrare di avere ben saldi il valore della solidarietà, dell’amicizia, del rispetto reciproco. E’ una grande prova che va gestita su più livelli, da chi ha un lavoro stabile e sta affrontando delle difficoltà, ma soprattutto per chi non ha garanzie e che in periodi come questo rischia di rimanere ancora più indietro, ed è in quel momento che questo senso di affratellamento che ci sta unendo tutti dovrà rimanere tale. E’ una battaglia che ci sta coinvolgendo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è soltanto uniti che potremo riuscire a farcela, essendo da esempio ai più piccoli, che potranno portare i comportamenti positivi visti in questi giorni da esempio per il futuro”.