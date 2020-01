Ottavia: il bilancio del presidente Braconi

Tempo di bilanci in casa Ottavia, in vista della chiusura dell’anno solare. Il club si sta muovendo secondo i suoi piani e con lavoro e la solita passione si sta regalando diverse soddisfazioni. A tirare la linea sotto i numeri per fare la somma è il presidente Andrea Braconi.

Dall’Eccellenza all’Under 14 il presidente azzurro è soddisfatto di quanto ottenuto.

“Per quello che riguarda la prima squadra – esordisce – siamo in linea con i piani. Abbiamo investito sul mercato colmando quelle lacune che avevamo. Siamo certi che se riusciremo a confermarci avremo ottenuto il nostro obiettivo. Qualcosa di storico. Nell’Under 19 stiamo vivendo un bel campionato, come neopromossi. La posizione in classifica è assolutamente buona, calcolando che abbiamo diversi ragazzi 2002. Per loro deve essere un anno di crescita, da confermare poi nel progetto biennale che abbiamo in mente. L’Under 17 ha avuto qualche difficoltà, soprattutto negli ultimi tempi, ma contiamo sul lavoro di un tecnico come Fabio Palmucci che sa cosa deve fare per risolvere le varie situazioni e portare la squadra ad una tranquilla salvezza. La società sarà vicinissima al tecnico e al gruppo per ottenere questo obiettivo. L’Under 16 è stata un po’ sfortunata, ma credo che un insegnante di calcio come Francesco Fulvimario saprà condurre in porto una grande stagione, visto anche il gruppo che sta guidando con grande risultato. Sono molto soddisfatto del campionato dell’Under 15. Qualche punto in meno per un po’ di sfortuna, come nel recente match con l’Urbetevere, non ci spaventa. Stiamo andando oltre le previsioni e di questo va dato merito ad un allenatore come Stirpe che sa il fatto suo. Infine, i 20 nani meravigliosi, come mi è piaciuto definirli qualche tempo fa. L’Under 14 è una squadra molto tecnica sulla quale si potrà ben lavorare in futuro. Palma lo conosciamo ed in lui abbiamo piena fiducia”