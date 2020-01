Torre Angela: Polletta presenta i nuovi arrivi

Il 2019 dell’Under 19 provinciale del Torre Angela Acds è finito… senza giocare. Sabato scorso, i ragazzi di mister Daniele Polletta non hanno disputato il match interno in programma contro la Pro Calcio Cecchina (compagine comunque fuori classifica) che si è presentata all’orario giusto… ma il giorno successivo a causa di un clamoroso errore organizzativo.

“Al di là dell’ultimo turno giocato sul campo del Colonna, è stata una prima parte di stagione più che positiva – dice l’allenatore capitolino – La squadra è cresciuta tanto e soprattutto è entrata nell’ottica di pensare che il campionato lo può perdere solo lei. E’ vero che questo è un girone complicato con cinque o sei squadre che possono dire la loro nella lotta al vertice, ma abbiamo tanta fiducia”. Polletta ripensa all’ultima sfida del 2019 a Colonna:

“Una gara che ci è servita da lezione, anche se il risultato è stato davvero condizionato da alcuni episodi: nel primo tempo abbiamo fallito diverse occasioni e poi un calcio di rigore, poi nella ripresa abbiamo subito quattro gol in maniera davvero strana”. Ora il Torre Angela Acds può cominciare a pensare all’impegno del 4 gennaio prossimo contro il Rocca Priora: “Una squadra che conosco e che è tra le migliori del girone, ma sono convinto che i ragazzi faranno un’ottima partita. Nel periodo festivo si alleneranno con serietà e convinzione seguendo i dettami del lavoro studiato assieme al preparatore atletico Luca Iantosca: vogliamo avere una “gamba brillante” per la prima dell’anno anche perché nella seconda metà del primo mese del 2020 ci sarà una nuova sosta”.

Intanto nel mercato di dicembre il gruppo è stato ulteriormente puntellato: sono arrivati il centrocampista classe 2000 Daniel De Silvio (ex Audace Genazzano), il terzino destro 2001 Matteo Papa (ex Atletico Torrenova) e il trequartista o seconda punta 2001 Vincent Fabrizio (ex Pontedera e Santarcangelo). “Sono tre ragazzi molto validi che possono alzare ulteriormente la qualità del nostro gruppo – dice Polletta – Daniel e Matteo si allenano da un po’ qui e sono più integrati: il primo è un fuoriquota e quindi questo lo potrebbe un po’ penalizzare nelle scelte, ma so che entrambi si faranno trovare pronti. Vincent doveva andare a Rieti, invece la cosa è sfumata e, siccome lo conosco da tempo, ho colto al volo l’opportunità di inserirlo nel gruppo: è un ragazzo che ha qualità e che si aggiungerà ad un reparto avanzato dove abbiamo tante soluzioni”.