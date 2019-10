Torres – Anagni 3-3: Cardinali pareggia su rigore

Terzo pareggio consecutivo per il Città di Anagni di mister Davide Mancone che a Sassari ha impattato per 3-3 con i padroni di casa della Torres al termine di una gara bella e ricca di emozioni. Occasioni da rete da entrambe le parti con gli anagnini che hanno evidenziato troppi errori in difesa mentre il reparto offensivo ha creato molti grattacapi ai sardi. La classifica per i ragazzi di Mancone piange con soli sei punti conquistati in sette giornate e penultimo posto anche se a ridosso della salvezza. Troppi i goal subiti che fanno degli anagnini la seconda peggiore difesa del girone. Vantaggio sardo al 26′ con Sartor che raccoglie un perfetto suggerimento di Masala e supera Giuliani. Reazione Anagni con Pastore che raggiunge il pari in mischia.

L’Anagni resta in 10 uomini dal 35′ p.t. Per l’espulsione per doppia ammonizione di l’espulsione per doppia ammonizione di Binaco. Ad inizio ripresa vantaggio ciociaro con Cardinali bravo a raccogliere un suggerimento di Flamini. Qualche minuto più tardi arriva l’uno-due dei sardi che prima pareggiano e poi operano il sorpasso con Masala. Gli anagnini non si arrendono ed al 25′ Cardinali si procura e realizza un rigore per il definitivo 3-3 finale sia pure con l’uomo in meno. Domenica i ragazzi di Mancone torneranno a giocare in casa ricevendo il Trastavere al Tintisona di Paliano.

Torres Sassari: Colombo (dal 17′ s.t. Vagge) Bile (dal 39′ s.t. Pinna Sanuele), Ruiu, Pisanu, Congiu, Guarino (dal 4′ s.t. Russu) Santarelli (dal 19′ s.t. Pintori) Masala, Sartor, Milani, Bianco (dal 4′ s.t. Pinna).A disposizione Vagge, Lucarelli, Riccardo Pinna, Viale, Fadda, Pintori, Russu, Samuele Pinna, Virdis.

Città di Anagni Calcio: Giuliani, Tataranno (dal 19′ s.t. Pappalardo), Cipriani, Pastore, Casavecchia, Russo, D’Amicis, Binaco, Cardinali, Flamini (dal 35′ s.t. Capuano) Neccia (dal 16′ s.t. Dolce). A disposizione: Bartorelli, Pappalardo, Capodanno, Dolce, Contucci, Di Franco, Pagliarini, Capuano, Sosa. Allenatore Davide Mancone

Arbitro: Luca Selvatici di Rovigo

Reti: 26′ p.t. Sartor (T); 36′ p.t. Pastore (A); 1′.s.t. Cardinali (A); 9’s.t. Masala (T) 11′ s.t. Masala (T); 25 s.t. Cardinali (rig. A).

Espulso Bianco al 35′ p.t. per doppia ammonizione