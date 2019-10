Torna a vincere l’Aprilia Racing Club di mister Giovanni Greco che conquista tre punti meritati ed importanti confermandosi in quarta posizione e salendo a quota 16 punti in classifica. Al Quinto Ricci si celebra, pochi minuti prima dell’inizio del match, il difensore Francesco Montella con una targa ricevuta dal Presidente Antonio Pezone per un traguardo speciale con la maglia delle Rondinelle: “Nove anni, 200 presenze ed una storia ancora tutta da scrivere insieme con l’Aprilia nel cuore: complimenti Francesco Montella”.

I padroni di casa partono forte e si rendono pericolosi in un paio di circostanze con Montella e Spano. Al 14’ ottima occasione per il Budoni con un colpo di testa di Raimo da posizione ravvicinata che termina di un soffio a lato. Al 23’ cross dalla destra di Crescenzo per Putti, colpo di testa che viene bloccato da Idrissi. Al 26’ Manno si libera bene sulla sinistra, crossa per Congiu che di testa manda a lato da ottima posizione. Si va al riposo sullo 0-0, nella ripresa al 1’ Spano subito pericoloso con il sinistro, palla a lato. Al 4’ il vantaggio dell’Aprilia: ottima azione sulla sinistra di Spano che vede e serve Corvia a centro area, sinistro di prima intenzione che non lascia scampo ad Idrissi ed 1-0 per l’Aprilia Racing.

All’11’ occasione colossale per il raddoppio dell’Aprilia Racing: Spano si invola verso la porta avversaria, si ferma, serve un assist perfetto da pochi metri a Corvia che, indisturbato, mette incredibilmente a lato. Al 17’ cross pericoloso dalla sinistra di Fe’ con Bonu che, per allontanare, rischia l’autorete. Al 25’ grandissimo movimento al limite di Spano che si libera e lascia partire un sinistro che termina sul fondo. Nel finale accade poco con l’Aprilia Racing che s’impone 1-0 sul Budoni grazie alla rete di Corvia.

APRILIA RACING CLUB – BUDONI 1-0

APRILIA RACING CLUB Manasse, Camara (32’st Agolini), Esposito, Fè (26’st Vitolo), Corvia (24’st Pezone), Olivera, Spano, Crescenzo (34’st Mattia), Montella, Vespa (30’st Zaccaria), Putti PANCHINA Saglietti, Lapenna, Battisti, Murasso ALLENATORE Greco

BUDONI Idrissi, Moro, Raimo, Murgia A. (26’st Monza), Bonu, Varrucciu, Congiu, Saiu (14’st Galeotti), Villa, Manno (26’st Odianose), Papini PANCHINA Trini, Parris, Scanu, Rodriguez, Murgia F., Cissè ALLENATORE Hervatin

MARCATORE Corvia 4’st (A)

ARBITRO Grasso di Ariano Irpino

ASSISTENTI Russo di Torre Annunziata, Conte di Napoli

NOTE – Ammoniti Saiu, Moro, Fe’, Manasse, Varrucciu, Mattia Rec 1’pt, 4’st