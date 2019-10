Muravera – Anagni 1-1: buon punto in trasferta per i biancorossi

Prima trasferta in terra sarda per il Città di Anagni di mister Davide Mancone che per il campionato di serie D, girone G, è stato impegnato sul campo del Muravera.

È finita in parità per 1-1 al termine di una bella gara. Al 13′ era il Muravera a passare in vantaggio con l’attaccante Meloni che riceveva un buon suggerimento di Cadau e di piatto superava Giuliani. La reazione anagnina era immediata. Al 20′ Flamini centrava dalla sinistra per Sante Russo che di testa metteva in rete. I ciociari continuavano a spingere e creavano ottime occasioni prima con Flamini poi con Cardinali, ma non riuscivano a finalizzare. Il Muravera da parte sua si rendeva pericoloso quasi esclusivamente con Meloni.

Nella ripresa ancora gli anagnini a fare la partita. Flamini e Cardinali ben imbeccati dall’ottimo Damiano Bianco avevano ottime occasioni non sfruttate al meglio. I sardi contenevano bene cercando di creare problemi, senza però riuscirci, alla difesa anagnina.

Muravera: Martiorel, Satta, Spanu, Lepore, Vienna, Bruno, Cadau, Bonacquisti, Nieddu, Mereu, Meloni. A disposizione: Floris, Ahmed Kadi, Goutierrez, Coulibaly, Loi, Mihamed, La Vista, Nurchi, Zinzula. Allenatore Antonio Carta.

Città di Anagni: Giuliani, Ancinelli, Cipriani, Pastore, Casavecchia, Russo (dal 38′ s.t. D’Amicis) Tataranno, Binaco, Cardinali, Flamini, Sosa(dal 16′ s.t. Capuano). A disposizione: Bartolelli, Pappalardo, Capodanno, Dolce, D’amicis, Rosi, Contucci, Capuano, Neccia. Allenatore Davide Mancone

Arbitro: Nicolò Dorillo di Torino.

Reti: 13’p.t Meloni; 20′ p.t. Russo

ufficio stampa Anagni Calcio