Muravera – Cassino 0-2: Ricamato e Carcione confezionano il blitz in Sardegna

Non si ferma più il Cassino che sbanca all’inglese il campo del Muravera e consolida il secondo posto in classifica. Grazie alle reti di Ricamato e Carcione, gli azzurri portano a casa tre punti preziosi, resistendo con un uomo in meno per tutta la ripresa. Urbano lancia dal primo minuto Camara, preferito a Tomassi, che però poco dopo la mezz’ora prenderà il posto proprio del giocatore gambiano.

Nel Muravera durante il riscaldamento si fa male Vignati e il tecnico isolano è costretto a un cambio immediato nella formazione inserendo Moi. Nel primo tempo parte meglio la squadra sarda che tra il 13′ e il 18′ ci prova con Benacquisti, Nurchi e Bruno. A metà tempo c’è un sussulto dalle parti di Martorel con Prisco, il Cassino cresce minuto dopo minuto e prima dell’intervallo va vicino al vantaggio prima con Carcione su punizione e poi con lo stesso Prisco. L’arbitro assegna un corposo recupero e al 46′ arriva la prima rete. Tomassi imbecca perfettamente Ricamato che di testa non sbaglia. A inizio ripresa gli azzurri restano in inferiorità numerica, ad andare sotto la doccia è il giovane De Marco, reo di un fallo da ultimo uomo su Nurchi lanciato a rete.

Il Cassino non si disunisce e sfiora il raddoppio con Tribelli. E al 58′ arriva lo 0-2. Carcione direttamente su punizione indovina la traiettoria giusta, la palla sbatte sotto la traversa, poi finisce su Martorel e in rete. Al 70′ Loi fallisce una buona opportunità per i sardi per rientrare in partita. Poco dopo è bravo Della Pietra a opporsi a Nurchi. Trascorrono i minuti e il Cassino acquista maggiore sicurezza ma allo scadere l’arbitro assegna un rigore al Muravera per un fallo di mano. Sul dischetto si presenta Nieddu che deve fare i conti con un superlativo Della Pietra. Nel recupero il portiere azzurro compie un altro intervento prodigioso. Il risultato non cambia più, il Cassino festeggia la terza vittoria consecutiva in campionato e si conferma imbattuto. Un risultato importante su un campo non certo facile e in una giornata particolarmente calda. La squadra ha saputo interpretare al meglio il match anche nei momenti più difficili, quando sotto di un uomo il Muravera ha avuto più di un’occasione per riaprire il match. Ed è la prima volta in questo avvio di campionato che il Cassino non incassa reti, un altro dato da sottolineare dopo i cinque gol incassati nelle prime tre giornate. Domenica prossima ancora un avversario sardo, stavolta l’Arzachena, ma si giocherà al Salveti.

MURAVERA: Martorel, Coulibaly (57′ Vinci), Spanu, Bonacquisti, Moi (83′ La Vista), Bruno (68′ Nieddu), Satta (61′ Cadau), Marongiu, Nurchi, Loi, Ahamed (46′ Meloni). A disposizione Floris, Lepore, Gutierrez, Mereu. Allenatore Loi.

CASSINO: Della Pietra, Centra, Carcione, Mazzei, Orlando (85′ Cocorocchio), Darboe, Ricamato, De Marco, Camara (33′ Tomassi), Tribelli, Prisco (90′ Abreu). A disposizone Trani, Negro, Miele, Di Sotto. Allenatore Urbano.

Arbitro: Di Nosse di Nocera Inferiore.

Marcatori: 45′ Ricamato, 58′ Carcione.

Note: espulso al 50′ De Marco per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Coulibaly, Moi, Cadau.