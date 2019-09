Roma pigliatutto: pioggia di novità

C’è elettricità nel mondo della Roma calcio a 8: un club in fermento, che in attesa dell’inizio del campionato sta continuando a consolidarsi in modo trasversale e approfondito. Pioggia di novità questa settimana, anzitutto sul piano dirigenziale.

Dopo la nomina di pochi giorni fa di Roberta Pedrelli come nuovo direttore generale del club, la società annuncia un nuovo ingresso nel proprio organigramma, come spiega il presidente Michel Maritato: “Dopo un confronto fra la presidenza e la proprietà, abbiamo deciso di nominare l’ex calciatore Simone Haver copresidente. A lui vanno gli auguri di tutta la società per l’inizio di questa stagione che vedrà l’AS Roma calcio a 8 coinvolta nella prima di campionato il 28 settembre contro la Tiber Team.”

Non solo. Nella giornata di martedì 17 settembre, in occasione della presentazione della nuova stagione presso il CONI che ha visto presenti le massime cariche della Roma Calcio a 8, fra cui anche il comparto legale rappresentato dalla Dott.ssa Carol Maritato e dall’avvocato Antonino Lamonica, lo stesso Lamonica è stato nominato portavoce personale del presidente Maritato e come direttore dei rapporti con la Nazionale.” Ma le novità non riguardano solo il “dietro la scrivania” della Roma Calcio a 8. La società si sta muovendo con impegno anche per completare l’organico sul campo. Come commenta il presidente Michel maritato: “Siamo felici di poter annunciare diversi colpi importanti. Abbiamo chiuso una difesa di altissimo profilo con Alessandro Zamperini e abbiamo chiuso il discorso pali con ben quattro portieri a completare la nostra rosa, grazie all’arrivo di Di Bernardo, più volte titolato miglior portiere della lega calcio a 8.”

Si attendono nelle prossime ore ulteriori colpi su altri top player come il centrocampista Schiavon, vicinissimo.