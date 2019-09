Roma e Lazio: obiettivo concentrazione alta per tutti e novanta i minuti

Le squadre della capitale escono da questa terza giornata di campionato con umori decisamente diversi. Una Lazio a due volti rimedia una brutta battuta d’arresto in quel di Ferrara.

La Spal infatti si dimostra squadra ostica da affrontare, sopratutto tra le mura amiche. I biancocelesti dominano il primo tempo non riuscendo, oltre al rigore di Immobile che sblocca la partita, a trovare il gol del raddoppio e a sfruttare la netta superiorità espressa in campo. Nel secondo tempo una Spal ben organizzata e cresciuta alla distanza mette alle corde la Lazio, trovando prima il pareggio con Petagna e poi il vantaggio con Kurtic allo scadere. I ragazzi di Inzaghi, privi di uomini del calibro Milinkovic e Correa (entrati a 20 minuti dalla fine ed incapaci di cambiare l’inerzia della gara), dovranno lavorare su questi cali di concentrazione perché una squadra che punta in alto non può di certo permettersi di lasciare punti per strada.

Clima certamente diverso in casa Roma, con i giallorossi che trovano la loro prima vittoria stagionale ai danni del Sassuolo. Fonseca lancia Veretout e Mkhitaryan titolari dal primo minuto, alzando Pellegrini come trequartista con Zaniolo inizialmente in panchina. Il primo tempo vede una Roma spumeggiante che guidata da un Edin Dzeko in forma smagliante e un Lorenzo Pellegrini in versione assist man (ben tre per lui nel primo tempo), rifila quattro gol ai neroverdi. A segno oltre al bosniaco vanno Cristante, Kluivert e Mkhitaryan.

Nella seconda frazione escono fuori i limiti di una squadra che, dopo aver dominato per un’ora abbondante, stacca la spina e mostra quella fragilità difensiva vista già nelle prime due uscite. Il Sassuolo si porta infatti sul 4-2 e ha anche qualche occasione per rimettere il match in discussione. Sorridono quindi i giallorossi con la consapevolezza di dover migliore sotto tanti punti di vista ma con la certezza di sapersi divertire e poter stupire.

Lorenzo Cascini