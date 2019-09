Derby senza un padrone ma ai punti vince la Lazio

Il derby della capitale termina senza un padrone. Nella prima stracittadina del campionato il punto va certamente più stretto alla compagine biancoceleste. Una Lazio coesa e ben rodata sovrasta dal punto di vista del gioco e delle occasioni create, una Roma “nuova” per ora più nella filosofia di gioco che negli interpreti.

Nonostante sia una partita di inizio stagione si evince sin dalle prime battute che abbia un sapore speciale. Nei primi minuti fioccano nitide occasioni, per lo più di marca biancoceleste , che nel primo tempo coglie tre pali con Leiva, Immobile e Correa. Non sta a guardare però la squadra di Fonseca che risponde colpendo due legni con Zaniolo , il migliore in campo per distacco nei giallorossi.

Ma in un primo tempo giocato complessivamente meglio dalla Lazio, è la Roma a passare con un rigore dell’ex Kolarov (causato da un mani di Milinkovic Savic) che con freddezza spiazza Strakosha dagli undici metri .

I due fuoriclasse della nazionale Serba sono protagonisti anche del gol del pareggio, questa volta a ruoli invertiti. Milinkovic infatti ruba palla a Kolarov e innesca l’azione del pareggio di Luis Alberto , che ristabilisce la parità.

Da lì in poi la Lazio proverà maggiormente a vincerla ma, complice anche la fisiologica stanchezza dovuta ad un primo tempo giocato da ambo le parti a ritmi infernali, la gara termina in parità .

Ne esce una Lazio che, prendendo consapevolezza dei propri mezzi e della propria forza e aspettando ancora alcuni dei nuovi (Vavro, Jony), potrà puntare in alto .

La Roma invece si porta a casa un punto ma sicuramente sarà necessario lavorare ancora tanto per apprendere a pieno i meccanismi e le idee di gioco del nuovo mister. Gli interpreti per fare bene ci sono, sopratutto dal centrocampo in su.

Lorenzo Cascini