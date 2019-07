Paolo Riitano è nuovo giocatore dell’Anzio

L’L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’esterno d’attacco Paolo Riitano. Classe 1976, Riitano è cresciuto nel settore giovanile dell’Anzio debuttando in prima squadra a sedici anni.

Il suo nome è legato allo storico trionfo nella Coppa Italia 1995/96 allo stadio ‘Flaminio’ di Roma, contro il Terracina: suo il gol decisivo che regalò la vittoria alla formazione di mister Ricci. Nel corso della carriera ha giocato a Civita Castellana, tra il 2000 e il 2002, prima di trasferirsi in Calabria per sette stagioni. Tornato ad Anzio nel corso della stagione 2015/16, ha contribuito alla promozione in Serie D raggiunta attraverso i playoff nazionali di Eccellenza mentre l’ultima esperienza alla corte del patron Rizzaro risale alla seconda metà del campionato 2017/18, con Marco Ghirotto in panchina.

L’ultima maglia indossata è quella del Dilettanti Falasche, nello scorso girone C di Promozione.