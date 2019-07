Anzio: Ufficializzato il quadro degli istruttori della Scuola Calcio

La Scuola Calcio dell’Anzio riparte con il primo passo ufficiale della stagione, quello della definizione del quadro degli istruttori che accompagneranno i ragazzi nel loro percorso di crescita. Una Scuola Calcio che, anche quest’anno, potrà fregiarsi del prestigioso riconoscimento di Élite e che stringe ancora di più il legame con la prima squadra, in questa stagione diretta in panchina da Mario Guida che conserva anche il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Un filo diretto che viene ulteriormente ribadito dalla presenza di calciatori che vestiranno la maglia dell’Anzio nel prossimo campionato di Eccellenza e che contestualmente svolgeranno il ruolo di istruttori: dal capitano Simone Rizzaro, che assieme a Federico Statello curerà lo sviluppo dei portieri al rientrante Andrea Pucino, già alla guida dei 2006 tre stagioni fa fino alla new entry Lorenzo Bernardi, che avrà il compito di seguire i Piccoli Amici insieme a Floriana Atzeni – da anni garanzia di qualità e competenza al servizio della società – a Debora Barsotti e ad Alessandro Casciotti. Le altra novità sono rappresentate da Salvatore Millaci, altra figura legata al territorio e in passato anche responsabile della Scuola Calcio del Racing Club e da Carlo Barsotti. Millaci guiderà i 2007 insieme a Fabio Ludovisi, che lascia così i 2008 a Maurizio Rogai e Giovanni Trombetta, lo scorso anno con i 2006 di Guida mentre Barsotti collaborerà con Pucino con i 2011. Questo l’elenco completo, nei prossimi giorni verranno comunicate le date di inizio dell’attività e tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione.

L’ELENCO DEGLI ISTRUTTORI

Esordienti 2007: Fabio Ludovisi, Salvatore Millaci

Esordienti 2008: Maurizio Rogai, Giovanni Trombetta

Pulcini 2009: Antonio Cienzo, Marco Frascà

Pulcini 2010: Maurizio Rogai, Giuseppe Ronci

Pulcini 2011: Carlo Barsotti, Andrea Pucino

Piccoli Amici 2012: Floriana Atzeni, Debora Barsotti

Piccoli Amici 2013/14: Floriana Atzeni, Debora Barsotti, Alessandro Casciotti, Lorenzo Bernardi

Preparatori dei Portieri: Simone Rizzaro, Federico Statello

Coordinatore motorio: Valter Maglio