Cassino: via Marcheggiani, Di Filippo e Tirelli. Dieci i confermati

L’ennesima estate calda del calcio italiano tra fallimenti, rinunce e difficoltà varie porterà alla solita pioggia di ripescaggi che alla lunga condizioneranno anche il campionato di serie D. Ci vorrà tempo, bisognerà arrivare ad agosto ma intanto a poco più di un mese dal raduno, in casa Cassino tiene banco il calciomercato. Sono diversi i giocatori che hanno ben figurato nella passata stagione che vestiranno ancora la maglia azzurra. Altri sono in forse e alcuni dei big faranno le valigie. Nei giorni scorsi la dirigenza ha incontrato una decina di giocatori con cui ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione. Non ci sono stati invece confronti con Marcheggiani, Tirelli e Di Filippo che molto probabilmente faranno le valigie. Le tre pedine hanno mercato in categorie superiori e non saranno trattenuti.

“Sapevamo – afferma il vicepresidente Andrea Balsamo – che sarebbe stato difficile trattenere a Cassino alcuni giocatori che hanno mercato importante. Tra questi ci sono sicuramente Marcheggiani, Tirelli e Di Filippo. Hanno avuto offerte da club che militano nel professionismo e che hanno un budget diverso dal nostro. Non è nella nostra natura trattenere i giocatori che vogliono provare altre esperienze. Fa parte del calcio ed è giusto che sia così. Noi li ringraziamo per il loro rendimento nella passata stagione e di certo non freniamo la loro voglia di migliorarsi“.

Il Cassino non sta a guardare e sta valutando diversi giocatori per completare l’organico e darà a mister Urbano entro il 20 luglio una rosa competitiva, con un occhio al budget.

“Rispetto a un anno fa – continua Balsamo – non potremo fare grandi sforzi ma ciò non significa che la squadra non possa far bene. Sono rimasti in organico giocatori di spessore che farebbero bene ovunque e poi abbiamo dei giovani in grande crescita che ci faranno togliere delle belle soddisfazioni. Siamo pronti per iniziare un nuovo ciclo, chi resterà in azzurro e chi arriverà lo farà per tenere alto il valore della nostra maglia“.

Sono stati confermati giocatori importanti come il capitano Carcione, come l’attaccante Prisco, autore di 17 reti nella passata stagione. Un centrocampista forte e affidabile come Ricamato. E poi Tribelli, Camara, Cocorocchio, Tomassi che sono molto cresciuti nella passata stagione. Senza dimenticare Daboe, Nocerino e Della Pietra. Al momento sono tredici le squadre laziali aventi diritto a partecipare al campionato di serie D. Tra queste le neo promosse Team Florida e Tor Sapienza.

Cinque invece quelle sarde, compresa il Lanusei, che probabilmente non farà domanda di ripescaggio. Possibile la conferma del girone laziale-sardo, questa volta con le classiche trentaquattro giornate. Ma l’estate è lunga.