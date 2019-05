Nelle due categorie Allievi l’Urbetevere ha centrato il passaggio del turno nei play off regionali. I classe 2002 hanno centrato la qualificazione sbancando il Testa, casa del Tor di Quinto, mentre i 2003 hanno sfruttato il pareggio interno senza gol contro il Sansa per accedere ai semifinali. Una gara in cui la squadra ha dimostrato tanta caparbietà, al cospetto di un avversario che ha reso difficile la vita ai gialloblù. Il risultato è stato comunque raggiunto e domani al Candiani con fischio d’inizio alle ore 16.00. Una partita complicata, contro una squadra di qualità, che l’Urbetevere dovrà affrontare senza due pedine come Dominizi e Campagna, espulsi durante la sfida contro i rossoblù. Proprio questi cartellini rossi non sono andati giù al tecnico di via della Pisana Simone Santoni “E’ stata una partita complicata, per fortuna siamo riusciti a centrare la qualificazione. Nel primo tempo abbiamo avuto un discreto piglio cercando di mettere in difficoltà il Sansa ed in alcune occasioni ci siamo anche riusciti. Nella seconda parte del primo tempo invece ci hanno messo in grandissima difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo offerto una buona prestazione, soprattuto quando poi siamo rimasti in inferiorità numerica. Siamo stati bravi a mantenere i nervi saldi e condurre in porto un pareggio che ci ha portato in semifinale. Le espulsioni sono il grande rammarico di questa sfida. Il nervosismo va controllato, le sanzioni sono giuste. Questi sono segnali di debolezza che non mi piacciono ed infatti appena terminata la sfida sono andato via arrabbiato”