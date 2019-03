Anagni senza campo di calcio: l’appello

In questi ultimi giorni dopo la comunicazione del comune di Anagni riguardante la determina di annullamento della gara del rifacimento del campo di calcio, si sono succedute numerose dichiarazioni da parte degli amministratori comunali siano essi di maggioranza che di opposizione.

Fà piacere questa dimostrazione di attaccamento e grande sensibilità al problema che riguarda centinaia di atleti.

Vogliamo ribadire però un concetto per noi basilare, nello sport a prescindere e ancor più nelle scuole calcio, non ci dovrebbe essere strumentalizzazione politica.

Siamo infatti piacevolmente colpiti che tutte le forze politiche, indifferentemente dal colore, siano a sostegno della realizzazione e le ringraziamo sin da ora.

Ora però è necessaria azione concreta e in tempi brevissimi da parte di tutti i soggetti coinvolti!!!

Ogni giorno che passa è un giorno perso ed un giorno in meno che purtroppo porterebbe a trasferire il titolo e tutta la società in un altro comune oppure riconsegnare i titoli alla lega nazionale dilettanti.

In entrambi i casi abbiamo un’ unica certezza, quella di lasciare di nuovo Anagni senza il gioco più bello del mondo, il calcio!

Basta con le dichiarazioni a mezzo stampa, ci auguriamo che si trovi velocemente una soluzione al problema.

Dall ‘annullamento della gara del 28 Febbraio ad oggi 16 di Marzo, che cosa è stato fatto?

Abbiamo bisogno di risposte chiare e concrete per programmare eventualmente la nuova stagione o per riconsegnare tutti i titoli alla lega nazionale dilettanti.

Ci auguriamo che il Sindaco nel quale nutriamo fiducia, faccia iniziare e terminare i lavori per tempo in modo tale che il nome di Anagni continui a brillare sia in ambito regionale, che in ambito nazionale, ma sopratutto per continuare a dare una speranza ai tanti piccoli atleti, portando avanti il loro percorso fatto di sacrifici attraverso gli allenamenti, insegnamenti alla vittoria o alla sconfitta, creazione dello spirito di gruppo, azioni atte al conseguimento di un obbiettivo, la realizzazione del proprio grande sogno.

Diventare un calciatore e magari anche il calciatore della prima squadra della sua Città.

Ecco caro sindaco oggi noi ci sentiamo di dirle che ha in mano i sogni di centinaia di ragazzi. Non renda vani i loro sforzi.

Il calcio è sport, è la vita di tutti i giorni. Nella vita come nello sport se non ci si pone degli obbiettivi non si raggiungerà mai nulla.

Lo sport insegna a vivere!!!

Il nostro obbiettivo è chiaro.

Caro Sindaco ci renda chiaro anche il suo obbiettivo e quello della sua amministrazione con fatti concreti, entro la settimana prossima, visto che i tempi non ci sono più.

Chiederemo un incontro ufficiale per conoscere modi e tempi di esecuzione e quindi come intende agire per sapere se il nostro futuro sarà ad Anagnicome noi ci auguriamo oppure saremo costretti ad emigrare altrove insieme a tutto il settore giovanile che conta più di 400 iscritti. Nella giornata di lunedì protocolleremo una lettera di richiesta di incontro, dove ci auguriamo di essere ricevuti nella stessa settimana.

Domani c’è il derby Anagni – Artena e sarebbe bello che tutti gli amministratori di maggioranza ed opposizione fossero presenti a sostenere i colori della nostra e della loro Città.

Forza Anagni!!!

ufficio stampa Anagni Calcio