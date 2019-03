Il tecnico capitolino aggiunge poi con estrema lucidità: “La Spal è stata più determinata di noi, e nel secondo tempo ha interrotto spesso il gioco rompendo il ritmo della partita. Come ho detto ai ragazzi quando sono arrivato, è il momento di dimostrare che meritano quello che guadagnano, che meritano di essere da Roma. Oggi abbiamo perso contro una squadra di calciatori che guadagnano meno e che era con l’acqua alla gola, e in campo lo ha dimostrato. È chiaro che se la Roma va in Champions ci sarà un determinato programma, altrimenti cambieremo aria in parecchi. Gli episodi? Bisogna cercare di fare meno polemiche e di aiutare gli arbitri. Se c’è qualcosa che non è andato sarà valutato, dobbiamo permettere agli arbitri di sbagliare mettendo a loro disposizione gli strumenti, come la Var, che siano idonei a ridurre gli errori”.