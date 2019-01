Vis Artena – Cassino 1-3. Ancora una doppietta per Marcheggiani

Continua il grande momento del Cassino che al Caslini di Colleferro conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, la sesta negli ultimi otto incontri disputati. Vittima di giornata la Vis Artena, che nel secondo tempo è crollata sotto i colpi di Darboe e dello scatenato Marcheggiani, che con l’ennesima doppietta giunge a sedici reti messe a segno. Anche in ottica turnover, visto che mercoledì si tornerà in campo, Urbano manda in campo dal primo minuto Darboe mentre Carcione si accomoda in panchina, stesso destino per Scibilia.

Al 10′ Rausa è bravo a compiere un doppio intervento su Prisco e Darboe, dopo una buona iniziativa di Tribelli. A metà tempo è Marcheggiani ad avere una buona chance, dopo essersi ben liberato al limite dell’area. La conclusione dell’attaccante ternano è però troppo centrale e Rausi blocca a terra. Poco prima della mezz’ora ancora Marcheggiani, questa volta pesca lateralmente Prisco, che lascia partire una grande conclusione che centra la parte alta della traversa. L’Artena si fa viva al 33′ con una conclusione dalla distanza di Pagliaroli che si perde sul fondo. Nella parte finale del primo tempo i ritmi calano e non ci sono particolari occasioni degne di nota.

Nella ripresa a cavallo tra il 56′ e il 58′ il Cassino piazza un micidiale uno/due che porta al doppio vantaggio. Lo 0-1 porta la firma di Darboe che sfrutta nel migliore dei modi una indecisione della difesa artenese dopo un bel contropiede orchestrato da Ricamato. Passano meno di 120 secondi e gli azzurri trovano la seconda rete. Tirelli va via sulla destra e con un bel traversone trova sul secondo palo Marcheggiani che da due passi non può sbagliare depositando la palla in rete per la quindicesima rete in campionato. Nonostante il doppio svantaggio, l’Artena continua a credere di poter fare risultato e si riversa in avanti con tutte le forze per poter andare in rete e accorciare il risultato. E così al minuto 71′ il nuovo entrato Austoni di testa non sbaglia riaprendo le sorti dell’incontro. Seguono minuti di sofferenza per il Cassino che non riesce a uscire dalla propria area di rigore. Urbano corre ai ripari e manda in campo l’esperto Carcione al posto di Mattera. Ma per gli azzurri c’è ancora da soffrire. Ma al 90′ Marcheggiani è il più lesto di tutti a spedire la palla in rete e per il Cassino è una vera e propria liberazione. Dunque la squadra di Urbano vince e prosegue la sua risalita in classifica.

Ora la posizione occupata è la settima, ad appena un punto dalla zona playoff. In un solo colpo sono stati recuperati per tre punti ad Albalonga e Monterosi, sconfitte da Avellino e Budoni. La distanza dalla vetta è invece di nove punti, considerando il pareggio del Lanusei a Latina. Mercoledì turno infrasettimanale al Salveti. In progralla alle 14.30 c’è il derby con l’Anagni.