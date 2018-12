Futbol Club, Ciaccasassi “Massima concentrazione anche in trasferta”

Il Futbolclub di mister Fabio Ciaccasassi ha ripreso la propria corsa in campionato battendo con un rotondo 3-0 il Saxa Flaminia nell’ultimo turno. I classe 2002 si sono così prontamente rialzati dopo la pesante sconfitta subita per mano del Circolo Canottieri Roma, dimostrando carattere e qualità. Una bella iniezione di fiducia anche e soprattutto in vista del prossimo, delicatissimo incontro, con la capolista Tirreno.

“Nonostante il risultato – commenta Ciaccasassi – la gara contro il Saxa Flaminia si è rivelata più difficile del previsto, ma i ragazzi sono stati bravi e alla fine abbiamo ottenuto una bella vittoria. Finora in casa siamo stati perfetti e mi auguro che la squadra migliori anche in trasferta”.

Fin qui la formazione blucerchiata ha infatti ottenuto un percorso netto sul terreno amico raccogliendo quattro successi su altrettante gare giocate e come affermato dallo stesso allenatore qualche difficoltà in più è arrivata lontano da casa. Cosa migliorare? “Beh, sicuramente in alcuni casi l’approccio alla partita non è stato dei migliori. Dai ragazzi pretendo sempre il risultato e forse in certe situazioni è mancata concentrazione. Perciò, in vista anche della prossima partita contro la capolista Tirreno, mi aspetto subito un grande impatto, conosco bene le loro qualità e ci vorrà una grandissima prestazione da parte nostra”.

Infine il tecnico conclude con l’obiettivo da dover centrare. “Siamo soltanto all’inizio e la strada è ancora lunga, sappiamo di dover recuperare un po’ di terreno dalle primissime posizioni ma il nostro obiettivo non cambia. Vogliamo riprendere la categoria superiore e faremo di tutto per farcela”.